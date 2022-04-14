Трамп вслед за Байденом назвал спецоперацию «геноцидом»

Экс-президент США Трамп вслед за Джо Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп после заявлений нынешнего американского лидера Джо Байдена назвал спецоперацию РФ на Украине «геноцидом». Об этом он рассказал в телефонном интервью телеканалу Fox News.

«То, что происходит на Украине, является геноцид», — заявил Трамп. Запись с заявлением экс-президента опубликована в сети.

Байден ранее заявил, что события на Украине кажутся ему «геноцидом». Он неоднократно называл главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд также заявляла, что правительство США с высокой вероятностью может признать спецоперацию России на Украине «геноцидом».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.