Трамп вслед за Байденом назвал спецоперацию «геноцидом»

Бывший президент США Дональд Трамп после заявлений нынешнего американского лидера Джо Байдена назвал спецоперацию РФ на Украине «геноцидом». Об этом он рассказал в телефонном интервью телеканалу Fox News.
«То, что происходит на Украине, является геноцид», — заявил Трамп. Запись с заявлением экс-президента опубликована в сети.
Байден ранее заявил, что события на Украине кажутся ему «геноцидом». Он неоднократно называл главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд также заявляла, что правительство США с высокой вероятностью может признать спецоперацию России на Украине «геноцидом».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.
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Бывший президент США Дональд Трамп после заявлений нынешнего американского лидера Джо Байдена назвал спецоперацию РФ на Украине «геноцидом». Об этом он рассказал в телефонном интервью телеканалу Fox News. «То, что происходит на Украине, является геноцид», — заявил Трамп. Запись с заявлением экс-президента опубликована в сети. Байден ранее заявил, что события на Украине кажутся ему «геноцидом». Он неоднократно называл главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд также заявляла, что правительство США с высокой вероятностью может признать спецоперацию России на Украине «геноцидом». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.