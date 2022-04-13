13 апреля 2022

В Белом доме открестились от слова Байдена в отношении Украины

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В Белом доме высказались об антироссийской риторике Байдена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Антироссийская риторика президента США Джо Байдена не означает, что администрация Вашингтона не поддерживает переговоры Москвы и Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мирные переговоры — это то, что мы [администрация Белого дома] всегда будем поддерживать <…> Я думаю, маловероятно, что президент [России Владимир] Путин решит отказаться от участия в мирных переговорах из-за каких-то слов, прозвучавших из уст президента США», — цитирует Псаки ТАСС. По ее словам, Путин примет решение об участии в переговорах, «если это будет в его интересах».

Ранее американский лидер сообщил журналистам, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», однако заметил, что оценку происходящему должны давать юристы. В Кремле такую риторику назвали недопустимой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.

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Антироссийская риторика президента США Джо Байдена не означает, что администрация Вашингтона не поддерживает переговоры Москвы и Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мирные переговоры — это то, что мы [администрация Белого дома] всегда будем поддерживать <…> Я думаю, маловероятно, что президент [России Владимир] Путин решит отказаться от участия в мирных переговорах из-за каких-то слов, прозвучавших из уст президента США», — цитирует Псаки ТАСС. По ее словам, Путин примет решение об участии в переговорах, «если это будет в его интересах». Ранее американский лидер сообщил журналистам, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», однако заметил, что оценку происходящему должны давать юристы. В Кремле такую риторику назвали недопустимой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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