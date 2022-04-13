В Белом доме открестились от слова Байдена в отношении Украины

14 апреля 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

В Белом доме высказались об антироссийской риторике Байдена Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Антироссийская риторика президента США Джо Байдена не означает, что администрация Вашингтона не поддерживает переговоры Москвы и Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мирные переговоры — это то, что мы [администрация Белого дома] всегда будем поддерживать <…> Я думаю, маловероятно, что президент [России Владимир] Путин решит отказаться от участия в мирных переговорах из-за каких-то слов, прозвучавших из уст президента США», — цитирует Псаки ТАСС. По ее словам, Путин примет решение об участии в переговорах, «если это будет в его интересах». Ранее американский лидер сообщил журналистам, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», однако заметил, что оценку происходящему должны давать юристы. В Кремле такую риторику назвали недопустимой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Антироссийская риторика президента США Джо Байдена не означает, что администрация Вашингтона не поддерживает переговоры Москвы и Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мирные переговоры — это то, что мы [администрация Белого дома] всегда будем поддерживать <…> Я думаю, маловероятно, что президент [России Владимир] Путин решит отказаться от участия в мирных переговорах из-за каких-то слов, прозвучавших из уст президента США», — цитирует Псаки ТАСС. По ее словам, Путин примет решение об участии в переговорах, «если это будет в его интересах». Ранее американский лидер сообщил журналистам, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», однако заметил, что оценку происходящему должны давать юристы. В Кремле такую риторику назвали недопустимой. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.