В Белом доме открестились от слова Байдена в отношении Украины

Антироссийская риторика президента США Джо Байдена не означает, что администрация Вашингтона не поддерживает переговоры Москвы и Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мирные переговоры — это то, что мы [администрация Белого дома] всегда будем поддерживать <…> Я думаю, маловероятно, что президент [России Владимир] Путин решит отказаться от участия в мирных переговорах из-за каких-то слов, прозвучавших из уст президента США», — цитирует Псаки ТАСС. По ее словам, Путин примет решение об участии в переговорах, «если это будет в его интересах».
Ранее американский лидер сообщил журналистам, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», однако заметил, что оценку происходящему должны давать юристы. В Кремле такую риторику назвали недопустимой.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.
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