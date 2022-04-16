Американский журналист сообщил, как СБУ пытает поддерживающих РФ

16 апреля 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

На Украине задерживают говорящих по-русски, сообщил журналист из США Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает и пытает граждан, которые поддерживают Россию или говорят на русском языке. Об этом сообщил американский журналист, корреспондент проекта Behind the Headlines Дэн Коэн. «СБУ задерживает всех, кого можно заподозрить в пророссийских настроениях. То есть всех, кто говорит по-русски, и тех, кого можно посчитать сторонником российской спецоперации на Украине. Могут просто схватить и бросить в застенки тюрьмы, где их пытают, допрашивают и бьют», — цитирует Коэна RT. По его словам, в ходе расследования он получил свидетельские показания двух мужчин, подвергшихся пыткам в штаб-квартире СБУ. Заключенных били, пока у них не пойдет кровь из горла и загоняли им под ногти раскаленные иглы, рассказал Коэн. Двоих человек из Белоруссии запытали насмерть, сообщил журналист. По словам Коэна, информация о пытках СБУ есть у ООН и Amnesty International. На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Ранее житель Мариуполя сообщил о пытках нацистами в СБУ. По его словам, они бросили избитого мужчину в яму с убитыми, передает «Царьград». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает и пытает граждан, которые поддерживают Россию или говорят на русском языке. Об этом сообщил американский журналист, корреспондент проекта Behind the Headlines Дэн Коэн. «СБУ задерживает всех, кого можно заподозрить в пророссийских настроениях. То есть всех, кто говорит по-русски, и тех, кого можно посчитать сторонником российской спецоперации на Украине. Могут просто схватить и бросить в застенки тюрьмы, где их пытают, допрашивают и бьют», — цитирует Коэна RT. По его словам, в ходе расследования он получил свидетельские показания двух мужчин, подвергшихся пыткам в штаб-квартире СБУ. Заключенных били, пока у них не пойдет кровь из горла и загоняли им под ногти раскаленные иглы, рассказал Коэн. Двоих человек из Белоруссии запытали насмерть, сообщил журналист. По словам Коэна, информация о пытках СБУ есть у ООН и Amnesty International. На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Ранее житель Мариуполя сообщил о пытках нацистами в СБУ. По его словам, они бросили избитого мужчину в яму с убитыми, передает «Царьград».