Опрос: у большинства россиян нет запасов валюты

18 апреля 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Согласно данным банка «Открытие», больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У большей части россиян нет запасов наличной валюты. Это следует из опроса, проведенного банком «Открытие». «45% россиян имеют запасы наличной валюты, у 55% ее нет. Больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%), меньше всего на Северном Кавказе (32%). Среди валют, в которых россияне хранят запасы наличных, доминируют доллар США (72%) и евро (35%). Наличные юани есть у 6% опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3%», — передает ТАСС данные опроса. Отмечается, что опрос проводился 8—14 апреля методом онлайн-интервью. Были опрошены тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России. Ранее специалисты маркетплейса «Юником24» провели опрос, согласно которому 55% россиян не имеют сбережений. Исследователи отмечают, что в среднем россияне откладывают 10-20% от дохода. А у большей части респондентов сбережений хватит на три месяца. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

У большей части россиян нет запасов наличной валюты. Это следует из опроса, проведенного банком «Открытие». «45% россиян имеют запасы наличной валюты, у 55% ее нет. Больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%), меньше всего на Северном Кавказе (32%). Среди валют, в которых россияне хранят запасы наличных, доминируют доллар США (72%) и евро (35%). Наличные юани есть у 6% опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3%», — передает ТАСС данные опроса. Отмечается, что опрос проводился 8—14 апреля методом онлайн-интервью. Были опрошены тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России. Ранее специалисты маркетплейса «Юником24» провели опрос, согласно которому 55% россиян не имеют сбережений. Исследователи отмечают, что в среднем россияне откладывают 10-20% от дохода. А у большей части респондентов сбережений хватит на три месяца.