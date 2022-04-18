В Кургане обсудили условия отсрочки от призыва в армию

19 апреля 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

В Кургане проходит весенний призыв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы призывного возраста смогут получить отсрочку, если работают в IT-компаниях, или еще не окончили школу. Нюансы весеннего призыва обсудили в администрации Кургана на заседании призывной комиссии, сообщает пресс-служба мэрии. Отсрочку получат сотрудники IT-компаний, которые включены в список аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Списки работающих у них граждан будут формировать сами IT-компании, затем предоставлять списки в Минцифры, а уж потом в Министерство обороны РФ, откуда списки будут направлены в военные комиссариаты», — уточнил военный комиссар города Кургана Сергей Васильев. Также в армию временно могут не идти школьники, студенты колледжей и техникумов. Весенний призыв продлится в Кургане до 15 июля. На комиссию будут вызваны порядка 1600 молодых курганцев. Васильев акцентировал, что военнослужащие по призыву не будут привлекаться ни в какие горячие точки и зоны боевых действий. Они будут проходить службу в воинских частях на территории Российской Федерации. Ранее URA.RU писало, что более 900 призывников из Курганской области направят для прохождения службы в вооруженных силах России. Призывная кампания продлилась до 31 декабря. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганцы призывного возраста смогут получить отсрочку, если работают в IT-компаниях, или еще не окончили школу. Нюансы весеннего призыва обсудили в администрации Кургана на заседании призывной комиссии, сообщает пресс-служба мэрии. Отсрочку получат сотрудники IT-компаний, которые включены в список аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Списки работающих у них граждан будут формировать сами IT-компании, затем предоставлять списки в Минцифры, а уж потом в Министерство обороны РФ, откуда списки будут направлены в военные комиссариаты», — уточнил военный комиссар города Кургана Сергей Васильев. Также в армию временно могут не идти школьники, студенты колледжей и техникумов. Весенний призыв продлится в Кургане до 15 июля. На комиссию будут вызваны порядка 1600 молодых курганцев. Васильев акцентировал, что военнослужащие по призыву не будут привлекаться ни в какие горячие точки и зоны боевых действий. Они будут проходить службу в воинских частях на территории Российской Федерации. Ранее URA.RU писало, что более 900 призывников из Курганской области направят для прохождения службы в вооруженных силах России. Призывная кампания продлилась до 31 декабря.