Пермяков лечили просроченными лекарствами и грязной водой

В центре обнаружили препараты с истекшим сроком годности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Частинском районе (Пермский край) в реабилитационном коммерческом центре наркозависимых лечили просроченными медицинскими препаратами. Помимо этого, были выявлены и другие многочисленные нарушения. Об этом сообщили на портале Прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Частинского района выявила в центре ООО „Успех-нации“ нарушения миграционного, пожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также о здравоохранении. Установлено, что препараты для оказания медицинской помощи использовались с истекшими сроками годности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке также выяснилось, что медицинская помощь по профилю «психиатрия-наркология» оказывалась без соответствующей лицензии, проживание наркозависимых из других регионов допускалось без регистрации и паспортов. Также в центре нарушены требования пожарной безопасности, а скважина, из которой пили пациенты, не прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Руководство ООО «Успех-нации» привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас в центре устраняют нарушения и получают разрешительную документацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми арестовали сотрудников центра реабилитации наркоманов. Их обвинили в похищениях людей.