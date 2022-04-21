Спикер свердловского заксо получила высшую награду от Госдумы

Бабушкину наградили почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председателя свердловского законодательного собрания Людмилу Бабушкину в Госдуме наградили почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма». Об этом сообщает пресс-служба заксо на официальном сайте.

«За особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина награждена высшей наградой Государственной Думы Федерального Собрания РФ — Почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Церемония награждения состоялась на пленарном заседании Госдумы. Награду вручал спикер парламента Вячеслав Володин.

На должность председателя регионального заксо Бабушкина была впервые выбрана в 2008 году. Парламент сохранил ее должность и после выборов в 2021 году. Губернатор Евгений Куйвашев публично поддержал ее кандидатуру.