На выходе из магазина вор споткнулся и уронил ящики со спиртным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Свердловской области попытался украсть два ящика с алкоголем из магазина, однако из-за нерасторопности ему это не удалось. Видео поделились в группе «Мой Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как молодой человек пытается украсть два ящика алкоголя из супермаркета «Пятерочка». При выходе из магазина мужчина поскользнулся и уронил ящики со спиртными напитками. На шум прибежали сотрудники «Пятерочки», однако похитителя задержать не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало об обувных ворах, орудующих в жилом доме в центре Екатеринбурга. По словам потерпевших, суммарный ущерб составил 100 тысяч рублей. В УМВД России по Екатеринбургу журналистам URA.RU заявили, что обращений от пострадавших не поступало.

Обновлено 21:55: В полиции Каменска-Уральского URA.RU сообщили, что после публикации новости была начата проверка, в ходе которой будут установлены дата, время и место инцидента. Также сотрудники МВД установят личность мужчины, попавшего на записи видеокамер.

«По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Если вам известны обстоятельства данного происшествия либо гражданин, изображенный на видео, полиция города Каменска-Уральского просит вас сообщить об этом по телефону +7 (3439) 32-23-15», — сообщили в полиции.