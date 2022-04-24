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В пермском аэропорту задержали рейс в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Посадку на рейс задержали на 5 с половиной часов Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» 25 апреля на 5 часов задержали рейс до Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале.

По данным пресс-службы, на рейс зарегистрировано 124 пассажира. «Были оказаны услуги в рамках федеральных авиационных правил: питание, напитки, работала комната матери и ребенка», — отметили в пресс-службе.

Согласно расписанию, изначально вылет был запланирован на 05:25 по местному времени, но его отложили до 11:00. В итоге за пассажирами прибыл резервный борт. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» 25 апреля на 5 часов задержали рейс до Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале. По данным пресс-службы, на рейс зарегистрировано 124 пассажира. «Были оказаны услуги в рамках федеральных авиационных правил: питание, напитки, работала комната матери и ребенка», — отметили в пресс-службе. Согласно расписанию, изначально вылет был запланирован на 05:25 по местному времени, но его отложили до 11:00. В итоге за пассажирами прибыл резервный борт. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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