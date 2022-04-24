В пермском аэропорту задержали рейс в Санкт-Петербург

25 апреля 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Посадку на рейс задержали на 5 с половиной часов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» 25 апреля на 5 часов задержали рейс до Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале. По данным пресс-службы, на рейс зарегистрировано 124 пассажира. «Были оказаны услуги в рамках федеральных авиационных правил: питание, напитки, работала комната матери и ребенка», — отметили в пресс-службе. Согласно расписанию, изначально вылет был запланирован на 05:25 по местному времени, но его отложили до 11:00. В итоге за пассажирами прибыл резервный борт. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В пермском аэропорту «Большое Савино» 25 апреля на 5 часов задержали рейс до Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в своем telegram-канале. По данным пресс-службы, на рейс зарегистрировано 124 пассажира. «Были оказаны услуги в рамках федеральных авиационных правил: питание, напитки, работала комната матери и ребенка», — отметили в пресс-службе. Согласно расписанию, изначально вылет был запланирован на 05:25 по местному времени, но его отложили до 11:00. В итоге за пассажирами прибыл резервный борт. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.