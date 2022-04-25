Проект метротрама в Челябинске не заморозят из-за санкций

Работа над проектом метротрама в Челябинске продолжится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Проект строительства метротрама в Челябинске не станут останавливать из-за санкций. Об этом 26 апреля заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Что касается проекта метротрама в Челябинске, сегодня по этому вопросу найдены определенные решения. Говорить, о том, что мы этот проект остановили, и в рамках санкций он не будет реализовываться установок на данный момент нет. Поэтому в этом направлении будем продолжать работать», — заявил Якушев.

На строительство метротрама в Челябинске из федерального бюджета было выделено 72 млрд рублей. Проект является знаковым для города. Якушев заявил, что поможет закончить проект строительства. Полпред сообщил, что будет лично лоббировать данный проект на федеральном уровне.

Антироссийские санкционные ограничения, введенные со стороны стран Запада после начала спецоперации РФ на Украине, ударили по экономике России. Был принят ряд мер по ее восстановлению, в том числе за счет урезания бюджета многих федеральных проектов. Как заявили в Кремле, ни одна страна не выдержала бы такого давления. Однако, экономика России справилась.