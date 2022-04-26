Тысячи российских рабочих ответили на санкции флешмобом

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, уральские локомотивы, предприятие, рабочие, цех, производство
Уже свыше 1 200 предприятий России приняли участие во флешмобе Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

За пару месяцев свыше 1,2 тысячи предприятий России приняли участие во флешмобе #МыРаботаем. Трудовые коллективы компаний записали видеоролик, в котором показали, что они непрерывно работают, несмотря на санкции Запада. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

«Уже свыше 1,2 тысячи представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе. Множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции» — отметил Беспрозванных.

Работников предприятий также уже поддержали 39 глав регионов. Они опубликовали посты с видеороликами на своих официальных страницах в соцсетях. Присоединиться к акции может любое предприятие, которое запишет видеоролик с производства.

США и страны Евросоюза ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. В пакет санкций вошли ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и материалов для НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод). Финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и государственные компании, в том числе в оборонной промышленности, были призваны нанести удар по каждому гражданину РФ, заявляли ранее лидеры западных стран.

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За пару месяцев свыше 1,2 тысячи предприятий России приняли участие во флешмобе #МыРаботаем. Трудовые коллективы компаний записали видеоролик, в котором показали, что они непрерывно работают, несмотря на санкции Запада. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. «Уже свыше 1,2 тысячи представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе. Множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции» — отметил Беспрозванных. Работников предприятий также уже поддержали 39 глав регионов. Они опубликовали посты с видеороликами на своих официальных страницах в соцсетях. Присоединиться к акции может любое предприятие, которое запишет видеоролик с производства. США и страны Евросоюза ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. В пакет санкций вошли ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и материалов для НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод). Финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и государственные компании, в том числе в оборонной промышленности, были призваны нанести удар по каждому гражданину РФ, заявляли ранее лидеры западных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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