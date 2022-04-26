Депутатам Кургана раскрыли, за сколько накормят школьников на ЕГЭ

27 апреля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Школьников будут кормить во время обязательных экзаменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на питание школьников во время экзаменов потратят 712 тыс. рублей. Эту сумму согласовали депутаты гордумы на заседании, которое прошло 27 апреля, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается организовать бесплатное горячее питание для обучающихся 9-х и 11-х классов в дни прохождения ими обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Необходимость этого <…> обусловлена тем, что в дни сдачи обязательных экзаменов обучающиеся находятся в образовательном учреждении больше четырех часов, и по нормам питание должно быть организовано», — объяснила депутатам заведующая отделом бухгалтерского учета и экономики городского департамента соцполитики Елена Останина. По ее словам, на одного ученика потратят 71 рубль в день. Всего на питание во время экзаменов потратят 712 тыс. рублей, которые уже предусмотрены в городском бюджете. Останина добавила, что на остальные экзамены ученики тратят меньше четырех часов. Законопроект был принят. С марта по апрель выпускники прошлых лет сдавали в Кургане досрочный ЕГЭ. Улучшить свои результаты захотели 15 жителей региона. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане на питание школьников во время экзаменов потратят 712 тыс. рублей. Эту сумму согласовали депутаты гордумы на заседании, которое прошло 27 апреля, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается организовать бесплатное горячее питание для обучающихся 9-х и 11-х классов в дни прохождения ими обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Необходимость этого <…> обусловлена тем, что в дни сдачи обязательных экзаменов обучающиеся находятся в образовательном учреждении больше четырех часов, и по нормам питание должно быть организовано», — объяснила депутатам заведующая отделом бухгалтерского учета и экономики городского департамента соцполитики Елена Останина. По ее словам, на одного ученика потратят 71 рубль в день. Всего на питание во время экзаменов потратят 712 тыс. рублей, которые уже предусмотрены в городском бюджете. Останина добавила, что на остальные экзамены ученики тратят меньше четырех часов. Законопроект был принят. С марта по апрель выпускники прошлых лет сдавали в Кургане досрочный ЕГЭ. Улучшить свои результаты захотели 15 жителей региона.