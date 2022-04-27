Главе Сургута предложили «на троих» обсудить смету мегапроекта

Главе Сургута Андрею Филатову предложить обсудить финансирование строительства НТЦ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генеральный директор фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков предложил главе Сургута Андрею Филатову «на троих» обсудить смету расходов на строительство научно-технического центра. Разговор об этом зашел во время городского штаба по строительству, передает корреспондент URA.RU.

«Есть вопрос финансово-политического характера, который хотелось бы обсудить с вами отдельно. Может быть на троих [вместе с директором УКС Сургута Александром Гребешком] в плане перераспределения денежных средств. Есть тонкости, не хотел бы при коллегах их обсуждать», — заявил Кандаков.

Глава Сургута объяснил для присутствующих на заседании, что речь идет об изменении доли софинансирования городского бюджета в этом проекте. «Чтобы этот объект состоялся, город изыскал долю своего софинансирования около полумиллиарда рублей. Это серьезные деньги для муниципального бюджета. Но именно этим мы подтвердили, что нам этот объект нужен. Сегодня уровень доверия регионального возрастает. Я разговаривал вчера с Владиславом Анваровичем [Нигматуллиным], замгубернатора [ХМАО] курирующим. Есть предложение часть инфраструктурных проектов, которые сегодня администрированы под реализацию НТЦ вообще передать Сургуту для организации строительства. Именно инфраструктурных проектов, инженерных сетей и так далее. Это колоссальная нагрузка и ответственность», — прокомментировал Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей.

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