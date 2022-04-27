Председатель думы ХМАО встретился с членами Совета законодателей

На встрече обсудили вопросы развития экономики в условиях санкционного давления Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков посетил заседание Совета законодателей РФ с участием Владимира Путина. На встрече обсуждались вопросы развития российской экономики в условиях санкций, сообщил Хохряков в своем telegram-канале.

«Глава государства подчеркнул, что задача депутатского корпуса в регионах — работа с руководителями муниципальных образований и предприятий, бизнесом и НКО, помощь в решении возникающих проблем. По итогу выходить на дополнительные системные меры поддержки», — сообщил Хохряков.

Работа в новых реалиях дает уникальные возможности для развития, отметила на заседании Председатель Совета Федерации Валентина Матвинеко. «Я приложу максимум усилий, чтобы у нас в Югре эти утверждения работали в полной мере», — сообщил спикер думы ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы ХМАО улетел на встречу с Путиным. Борис Хохряков до начала пленарного заседания уже успел обсудить ситуацию с противодействием распространения фейков в интернете.