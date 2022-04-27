27 апреля 2022
26 апреля 2022

Председатель думы ХМАО встретился с членами Совета законодателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, хохряков борис
На встрече обсудили вопросы развития экономики в условиях санкционного давления Фото:

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков посетил заседание Совета законодателей РФ с участием Владимира Путина. На встрече обсуждались вопросы развития российской экономики в условиях санкций, сообщил Хохряков в своем telegram-канале.

«Глава государства подчеркнул, что задача депутатского корпуса в регионах — работа с руководителями муниципальных образований и предприятий, бизнесом и НКО, помощь в решении возникающих проблем. По итогу выходить на дополнительные системные меры поддержки», — сообщил Хохряков.

Работа в новых реалиях дает уникальные возможности для развития, отметила на заседании Председатель Совета Федерации Валентина Матвинеко. «Я приложу максимум усилий, чтобы у нас в Югре эти утверждения работали в полной мере», — сообщил спикер думы ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы ХМАО улетел на встречу с Путиным. Борис Хохряков до начала пленарного заседания уже успел обсудить ситуацию с противодействием распространения фейков в интернете.

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Спикер думы ХМАО Борис Хохряков посетил заседание Совета законодателей РФ с участием Владимира Путина. На встрече обсуждались вопросы развития российской экономики в условиях санкций, сообщил Хохряков в своем telegram-канале. «Глава государства подчеркнул, что задача депутатского корпуса в регионах — работа с руководителями муниципальных образований и предприятий, бизнесом и НКО, помощь в решении возникающих проблем. По итогу выходить на дополнительные системные меры поддержки», — сообщил Хохряков. Работа в новых реалиях дает уникальные возможности для развития, отметила на заседании Председатель Совета Федерации Валентина Матвинеко. «Я приложу максимум усилий, чтобы у нас в Югре эти утверждения работали в полной мере», — сообщил спикер думы ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы ХМАО улетел на встречу с Путиным. Борис Хохряков до начала пленарного заседания уже успел обсудить ситуацию с противодействием распространения фейков в интернете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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