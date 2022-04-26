Спикер думы ХМАО улетел на встречу с Путиным

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков улетел на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербург Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков прилетел в Санкт-Петербург на Совет законодателей. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. О ходе работы спикер окружного парламента рассказал в своем telegram-канале.

Хохряков до начала пленарного заседания уже успел обсудить ситуацию с противодействием распространения фейков в интернете. «В ходе обсуждения была предложена инициатива, которая мне кажется очень полезной и нужной для каждого региона, в том числе и для Югры. Речь идет о создании центров компетенций для подготовки специалистов по кибербезопасности. Сейчас эту функцию в основном исполняют технопарки, но, как показывают современные реалии, нам необходимо усилить работу в этом направлении», — поделился своими мыслями Хохряков.

Продолжительность обучения таких специалистов составляет три месяца. Хохряков считает, что появление подобного центра может быть востребовано и для Югры. Поэтому он намерен обсудить идею создания такого объекта в регионе после возвращения из командировки.

Ранее URA.RU сообщало, что на встречу с российским президентом улетел и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Предполагается, что на совещании с главой государства может быть обсуждена инициатива по отмене прямых губернаторских выборов.