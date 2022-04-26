26 апреля 2022
25 апреля 2022

Спикер думы ХМАО улетел на встречу с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, хохряков борис
Спикер думы ХМАО Борис Хохряков улетел на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербург Фото:

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков прилетел в Санкт-Петербург на Совет законодателей. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. О ходе работы спикер окружного парламента рассказал в своем telegram-канале.

Хохряков до начала пленарного заседания уже успел обсудить ситуацию с противодействием распространения фейков в интернете. «В ходе обсуждения была предложена инициатива, которая мне кажется очень полезной и нужной для каждого региона, в том числе и для Югры. Речь идет о создании центров компетенций для подготовки специалистов по кибербезопасности. Сейчас эту функцию в основном исполняют технопарки, но, как показывают современные реалии, нам необходимо усилить работу в этом направлении», — поделился своими мыслями Хохряков.

Продолжительность обучения таких специалистов составляет три месяца. Хохряков считает, что появление подобного центра может быть востребовано и для Югры. Поэтому он намерен обсудить идею создания такого объекта в регионе после возвращения из командировки.

Ранее URA.RU сообщало, что на встречу с российским президентом улетел и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Предполагается, что на совещании с главой государства может быть обсуждена инициатива по отмене прямых губернаторских выборов.

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Председатель думы ХМАО Борис Хохряков прилетел в Санкт-Петербург на Совет законодателей. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. О ходе работы спикер окружного парламента рассказал в своем telegram-канале. Хохряков до начала пленарного заседания уже успел обсудить ситуацию с противодействием распространения фейков в интернете. «В ходе обсуждения была предложена инициатива, которая мне кажется очень полезной и нужной для каждого региона, в том числе и для Югры. Речь идет о создании центров компетенций для подготовки специалистов по кибербезопасности. Сейчас эту функцию в основном исполняют технопарки, но, как показывают современные реалии, нам необходимо усилить работу в этом направлении», — поделился своими мыслями Хохряков. Продолжительность обучения таких специалистов составляет три месяца. Хохряков считает, что появление подобного центра может быть востребовано и для Югры. Поэтому он намерен обсудить идею создания такого объекта в регионе после возвращения из командировки. Ранее URA.RU сообщало, что на встречу с российским президентом улетел и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Предполагается, что на совещании с главой государства может быть обсуждена инициатива по отмене прямых губернаторских выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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