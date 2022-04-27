В Троицке запустили уникальное для России производство

«УралРемМаш» производит колесные пары для железнодорожного транспорта (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятие «УралРемМаш» в Троицке запустило, и успешно развивает уникальное для России производство. Компания занимается выпуском оборудования для РЖД, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП) Челябинской области.

«Мы одни из немногих в стране, кто занимается не только ремонтом, но и производством колесных пар со сменой элементов. И речь не про обычные железнодорожные вагонные механизмы — ось и два колеса. У нас стоят мощнейшие редукторы, разработаны серьезные кинематические схемы. Это действительно последнее слово техники в путейском хозяйстве», — цитирует слова учредителя и директора «УралРемМаш» Сергея Архипова пресс-служба ФРП.

По словам директора, в настоящий момент единственной импортной деталью в их оборудовании являются подшипники. Раньше их заказывали из Австрии, но сейчас в качестве поставщика выступает Китай. Архипов пояснил, что для изготовления конечного продукта предприятие взаимодействует с рядом отечественных поставщиков. Так, заготовки к осям по заказу делают в Чебаркуле, а заготовки под колесные диски штампует Нижний Тагил. Все остальные комплектующие производятся на предприятии.

В настоящее время производственные мощности позволяют «УралРемМаш» производить до 120 новых единиц техники в год и ремонтировать еще порядка трехсот колесных пар как российского, так и зарубежного производства. Однако на предприятии не собираются останавливаться на достигнутом. В 2022 году в Троицке планируют открыть новый цех, что повлечет за собой увеличение объемов выпуска продукции, а также создание новых рабочих мест.

С усилением санкционного давления со стороны ЕС и США, отечественные компании потеряли возможность сотрудничать с западными поставщиками. Однако это открыло новые возможности для отечественных производителей занять рынок. Сегодня многие российские производства могут соперничать по качеству продукции с именитыми западными производителями.

На предприятии собирают и ремонтируют колесные пары для специального подвижного состава железных дорог России Фото: официальный сайт «УралРемМаш»

Предприятие занимается уникальным для России производством Фото: официальный сайт «УралРемМаш»

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