28 апреля 2022

На Уктусе при пожаре в частном доме пострадал мужчина. «У него была белая горячка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожар, огонь
По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем Фото:

В Екатеринбурге в частном доме по адресу Пархоменко, 92 на Уктусе утром начался пожар. По предварительным данным, его устроил сам хозяин дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Хозяин дома — знатный выпивоха. Сегодня к нему пришли „демоны“, началась белая горячка, и он начал от них отбиваться. Отбивался горящими бумажками. Это он рассказал сотрудникам скорой помощи», — сообщили очевидцы с места событий.

С бумаги огонь перекинулся на книги, затем загорелся дом. В результате он полностью выгорел. На место прибыли спасатели, им удалось локализовать пожар, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Оперативно подтвердить информацию в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области не удалось.

Огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома
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Дом выгорел полностью
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Пожар удалось локализовать
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Хозяин дома получил ожоги
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Площадь пожара составила 100 квадратных метров
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Еще один пожар ночью произошел на улице Чкалова в Екатеринбурге. Там сгорела квартира на втором этаже 12-этажного дома.

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В Екатеринбурге в частном доме по адресу Пархоменко, 92 на Уктусе утром начался пожар. По предварительным данным, его устроил сам хозяин дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Хозяин дома — знатный выпивоха. Сегодня к нему пришли „демоны“, началась белая горячка, и он начал от них отбиваться. Отбивался горящими бумажками. Это он рассказал сотрудникам скорой помощи», — сообщили очевидцы с места событий. С бумаги огонь перекинулся на книги, затем загорелся дом. В результате он полностью выгорел. На место прибыли спасатели, им удалось локализовать пожар, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Оперативно подтвердить информацию в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области не удалось. Еще один пожар ночью произошел на улице Чкалова в Екатеринбурге. Там сгорела квартира на втором этаже 12-этажного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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