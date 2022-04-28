По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге в частном доме по адресу Пархоменко, 92 на Уктусе утром начался пожар. По предварительным данным, его устроил сам хозяин дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Хозяин дома — знатный выпивоха. Сегодня к нему пришли „демоны“, началась белая горячка, и он начал от них отбиваться. Отбивался горящими бумажками. Это он рассказал сотрудникам скорой помощи», — сообщили очевидцы с места событий.

С бумаги огонь перекинулся на книги, затем загорелся дом. В результате он полностью выгорел. На место прибыли спасатели, им удалось локализовать пожар, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Оперативно подтвердить информацию в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области не удалось.

Огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома Фото: ИА «Ночные новости»

Дом выгорел полностью Фото: ИА «Ночные новости»

Пожар удалось локализовать Фото: ИА «Ночные новости»

Хозяин дома получил ожоги Фото: ИА «Ночные новости»

Площадь пожара составила 100 квадратных метров Фото: ИА «Ночные новости»

Еще один пожар ночью произошел на улице Чкалова в Екатеринбурге. Там сгорела квартира на втором этаже 12-этажного дома.