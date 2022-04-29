Самому медийному врачу Перми отказали в изменении срока наказания

Марина Другова просила изменить срок из-за болезни Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Бывший главврач пермского медучреждения Марина Другова, которую обвиняют в шести эпизодах присвоения и растраты с использованием служебного положения, просила изменить ей меру пресечения, но суд отказал в апелляции. Говорится в сообщении на сайте «АиФ-Прикамье». Другова хотела изменить срок из-за серьезного заболевания, на ухудшение здоровья она пожаловалась в СИЗО.

«Другова попросила изменить меру пресечения, в связи с серьезным заболеванием ей очень трудно находиться в изоляторе. Ленинский районный суд ей в этом отказал, тогда она обратилась в краевой», — написано на сайте.

Заседание краевого суда состоялось 29 апреля. Лично явиться на него женщина не смогла, отвечала на вопросы в режиме онлайн. «Состояние моего здоровья ухудшается, это подтверждается представленными медицинскими документами. За четыре месяца у меня уже вторая степень инвалидности. Что же будет дальше?», — выдержка из слов Друговой также опубликована на сайте.

Как писало URA.RU ранее, Марину Другову задержали летом 2019 года. По версии обвинения, она с ноября 2014 по июнь 2019 года, являясь руководителем пермского Центра медицинской профилактики, заключала фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами и ИП. По факту, никакие работы и услуги выполнены не были. Деньги бывший главный врач центра обналичивала и присваивала себе. Речь идет о 1,8 миллиона рублей. Суд приговорил ее к 4,5 годам пребывания в колонии с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок — 4 года.

Семья и близкие Марины Друговой с принятым решением не согласны, его точно будут обжаловать. Кроме того, до сих пор неизвестна дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

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