В Перми осужденный врач заявила об ухудшении здоровья в СИЗО

22 февраля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Приговор Другова выслушивала стоя, а теперь с трудом передвигается на костылях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бывший главный врач пермского Центра медпрофилактики Пермского края Марина Другова, осужденная за присвоение и растрату, пожаловалась на серьезное ухудшение здоровья в СИЗО. За несколько месяцев заключения она стала инвалидом II группы, рассказала член ОНК Прикамья Оксана Асауленко. «Осужденная являлась инвалидом III группы. Спустя три месяца пребывания в местах лишения свободы, она стала уже инвалидом II группы. Диагноз — серопозитивный ревматоидный артрит, прогрессирующее течение, 4 стадия. Речь идет о постоянном ухудшении ее состояния», — пишет Асауленко в Facebook. По ее словам, Друговой требуется эндопротезирование суставов, постоянное наблюдение и лечение. В краевой клинической больнице Друговой по просьбе медиков ГУФСИН провели освидетельствование, но постановили, что она может находиться за решеткой. Сейчас бывший главврач Центра профилактики в СИЗО знакомится с материалами дела и готовится к апелляции. Защита намерена через суд добиваться освобождения Друговой из-за состояния здоровья. По данным Асауленко, требуемую ей операцию должны делать в специализированной клинике в Москве. Марину Другову в конце октября 2021 года приговорили к 4,5 года заключения. Ее признали виновной в заключении фиктивных договоров с подконтрольными коммерческими структурами и ИП. Деньги за невыполненные работы главврач присваивала себе. Также она фиктивно устраивала людей на работу в Центр медпрофилактики, перечисляя на свой счет их зарплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший главный врач пермского Центра медпрофилактики Пермского края Марина Другова, осужденная за присвоение и растрату, пожаловалась на серьезное ухудшение здоровья в СИЗО. За несколько месяцев заключения она стала инвалидом II группы, рассказала член ОНК Прикамья Оксана Асауленко. «Осужденная являлась инвалидом III группы. Спустя три месяца пребывания в местах лишения свободы, она стала уже инвалидом II группы. Диагноз — серопозитивный ревматоидный артрит, прогрессирующее течение, 4 стадия. Речь идет о постоянном ухудшении ее состояния», — пишет Асауленко в Facebook. По ее словам, Друговой требуется эндопротезирование суставов, постоянное наблюдение и лечение. В краевой клинической больнице Друговой по просьбе медиков ГУФСИН провели освидетельствование, но постановили, что она может находиться за решеткой. Сейчас бывший главврач Центра профилактики в СИЗО знакомится с материалами дела и готовится к апелляции. Защита намерена через суд добиваться освобождения Друговой из-за состояния здоровья. По данным Асауленко, требуемую ей операцию должны делать в специализированной клинике в Москве. Марину Другову в конце октября 2021 года приговорили к 4,5 года заключения. Ее признали виновной в заключении фиктивных договоров с подконтрольными коммерческими структурами и ИП. Деньги за невыполненные работы главврач присваивала себе. Также она фиктивно устраивала людей на работу в Центр медпрофилактики, перечисляя на свой счет их зарплаты.