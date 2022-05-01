Путин подписал закон об информационной безопасности РФ

Владимир Путин поручил создать подразделения по IT-безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении информационной безопасности РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Во всех ведомствах, учреждениях и системообразующих организациях должны появиться подразделения по IT-безопасности. С 1 января 2025 года госкомпании и учреждения не должны пользоваться средствами защиты информации, которые были разработаны в недружественных странах», — говорится в тексте закона.

Ранее Путин также поручил Совету безопасности РФ создать межведомственную комиссию по обеспечению технологического суверенитета России. Комиссия будет отвечать за оценку технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Президент также поручил снизить использование IT-продукции зарубежных государств.