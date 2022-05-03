Кадыров призвал провести второй этап спецоперации на всей Украине

Кадыров предложил провести второй этап спецоперации по всей Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации не только на территории республик Донбасса, но и по всей территории Украины. По его мнению, такая мера поможет предотвратить «мировой беспредел».

«Надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины», — заявил Кадыров на видео, опубликованном в его telegram-канале. Свое мнение глава Чечни объяснил массовыми поставками оружия Киеву из стран Запада. «И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку», — пояснил Кадыров.

Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет «нормально» управлять своим народом. «И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами те или иные отношения. Хотят они санкции — будем воевать против санкций», — заключил глава Чечни.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

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