Свердловскую область накроет дождем и снегом. Синоптик предсказал заморозки

05 мая 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

В горных районах области ждут выпадение мокрого снега Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области с 5 по 7 мая ждут сильные дожди и мокрый снег. В некоторых районах температура упадет ниже нуля, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Сегодня и ближайшей ночью будет проходить атмосферный фронт, поэтому пройдут дожди, в горах даже сильные дожди. А на Севере — дожди с мокрым снегом в горах. Температура в ночные часы понизится до минус одного — минус двух градусов», — сообщила Шепоренко. Средняя дневная температура с 5 по 7 мая будет ниже нормы — шесть-десять градусов, добавила Шепоренко. По ее словам, потеплеет только к 8 и 9 мая. Ранее синоптики предсказывали заморозки на начало мая. По их сообщениям, Температура воздуха может снизиться до минус пяти градусов. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области с 5 по 7 мая ждут сильные дожди и мокрый снег. В некоторых районах температура упадет ниже нуля, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Сегодня и ближайшей ночью будет проходить атмосферный фронт, поэтому пройдут дожди, в горах даже сильные дожди. А на Севере — дожди с мокрым снегом в горах. Температура в ночные часы понизится до минус одного — минус двух градусов», — сообщила Шепоренко. Средняя дневная температура с 5 по 7 мая будет ниже нормы — шесть-десять градусов, добавила Шепоренко. По ее словам, потеплеет только к 8 и 9 мая. Ранее синоптики предсказывали заморозки на начало мая. По их сообщениям, Температура воздуха может снизиться до минус пяти градусов.