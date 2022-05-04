04 мая 2022

Свердловскую область накроет дождем и снегом. Синоптик предсказал заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
В горных районах области ждут выпадение мокрого снега Фото:

В Свердловской области с 5 по 7 мая ждут сильные дожди и мокрый снег. В некоторых районах температура упадет ниже нуля, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Сегодня и ближайшей ночью будет проходить атмосферный фронт, поэтому пройдут дожди, в горах даже сильные дожди. А на Севере — дожди с мокрым снегом в горах. Температура в ночные часы понизится до минус одного — минус двух градусов», — сообщила Шепоренко.

Средняя дневная температура с 5 по 7 мая будет ниже нормы — шесть-десять градусов, добавила Шепоренко. По ее словам, потеплеет только к 8 и 9 мая.

Ранее синоптики предсказывали заморозки на начало мая. По их сообщениям, Температура воздуха может снизиться до минус пяти градусов.

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В Свердловской области с 5 по 7 мая ждут сильные дожди и мокрый снег. В некоторых районах температура упадет ниже нуля, сообщила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Сегодня и ближайшей ночью будет проходить атмосферный фронт, поэтому пройдут дожди, в горах даже сильные дожди. А на Севере — дожди с мокрым снегом в горах. Температура в ночные часы понизится до минус одного — минус двух градусов», — сообщила Шепоренко. Средняя дневная температура с 5 по 7 мая будет ниже нормы — шесть-десять градусов, добавила Шепоренко. По ее словам, потеплеет только к 8 и 9 мая. Ранее синоптики предсказывали заморозки на начало мая. По их сообщениям, Температура воздуха может снизиться до минус пяти градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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