28 апреля 2022

На Свердловскую область надвигаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя погода вернется в регион ближе к 9 мая Фото:

В майские праздники в Свердловской области ожидается похолодание. Как рассказала URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, температура воздуха 1—3 мая днем будет от нуля до -5 градусов.

«Ожидаются ночные заморозки, кратковременные дожди на юге региона. На севере может даже снежок пролетать. Температура воздуха ночью — 0-минус 5 градусов, днем — 7-12 градусов», — поделилась с URA.RU Шепоренко.

По ее словам, такая же погода может сохраняться 4 и 5 мая. Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo.

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В майские праздники в Свердловской области ожидается похолодание. Как рассказала URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, температура воздуха 1—3 мая днем будет от нуля до -5 градусов. «Ожидаются ночные заморозки, кратковременные дожди на юге региона. На севере может даже снежок пролетать. Температура воздуха ночью — 0-минус 5 градусов, днем — 7-12 градусов», — поделилась с URA.RU Шепоренко. По ее словам, такая же погода может сохраняться 4 и 5 мая. Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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