На Свердловскую область надвигаются заморозки

Весенняя погода вернется в регион ближе к 9 мая
В майские праздники в Свердловской области ожидается похолодание. Как рассказала URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, температура воздуха 1—3 мая днем будет от нуля до -5 градусов.
«Ожидаются ночные заморозки, кратковременные дожди на юге региона. На севере может даже снежок пролетать. Температура воздуха ночью — 0-минус 5 градусов, днем — 7-12 градусов», — поделилась с URA.RU Шепоренко.
По ее словам, такая же погода может сохраняться 4 и 5 мая. Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский