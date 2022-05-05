В Екатеринбурге из-за бури отключились светофоры

Екатеринбург накрыли густые тучи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На перекрестке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина в Екатеринбурге из-за сильного ветра перестали работать светофоры. Об этом сообщили очевидцы.

«Из-за бури перестали работать светофоры на нескольких перекрестках: на Челюскинцев и Бориса Ельцина», — сообщили подписчики telegram-канала «Екатское чтиво». Там опубликовали видео бури

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы УГИБДД по Екатеринбургу. «Сейчас на месте работают сотрудники центра организации движения и выясняют причину отключения светофора», — сообщили в ведомстве.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала о резком ухудшении погоды с 5 мая. Она рассказала, что в регионе ожидаются дожди и мокрый снег. По словам Шепоренко, потепления стоит ждать только к 8 мая.