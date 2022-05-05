В ХМАО задержали четырех подозреваемых в движении АУЕ*

В Сургуте задержали четверых подозреваемых в экстремизме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четверых жителей Сургута заподозрили в причастности к движению АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они были задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ („Организация деятельности экстремистской организации“). Противоправные действия выявлены сотрудниками по борьбе с организованной преступностью УМВД России по ХМАО совместно с УФСБ России по Тюменской области и УФСИН России по ХМАО», — сказали в пресс-службе следственного комитета.

В пресс-службе добавили, что по версии следствия, подозреваемые организовали в Сургуте преступную ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ, которая занималась пропагандой и вовлечением новых участников. Подозреваемые также занимались силовым решением конфликтов с посторонними лицами.