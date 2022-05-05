05 мая 2022

В ХМАО задержали четырех подозреваемых в движении АУЕ*

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
В Сургуте задержали четверых подозреваемых в экстремизме Фото:

Четверых жителей Сургута заподозрили в причастности к движению АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они были задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ („Организация деятельности экстремистской организации“). Противоправные действия выявлены сотрудниками по борьбе с организованной преступностью УМВД России по ХМАО совместно с УФСБ России по Тюменской области и УФСИН России по ХМАО», — сказали в пресс-службе следственного комитета.

В пресс-службе добавили, что по версии следствия, подозреваемые организовали в Сургуте преступную ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ, которая занималась пропагандой и вовлечением новых участников. Подозреваемые также занимались силовым решением конфликтов с посторонними лицами.

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Четверых жителей Сургута заподозрили в причастности к движению АУЕ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они были задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ („Организация деятельности экстремистской организации“). Противоправные действия выявлены сотрудниками по борьбе с организованной преступностью УМВД России по ХМАО совместно с УФСБ России по Тюменской области и УФСИН России по ХМАО», — сказали в пресс-службе следственного комитета. В пресс-службе добавили, что по версии следствия, подозреваемые организовали в Сургуте преступную ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ, которая занималась пропагандой и вовлечением новых участников. Подозреваемые также занимались силовым решением конфликтов с посторонними лицами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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