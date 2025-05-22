В Сургуте появятся новые большие автобусы на газе

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Парк общественного транспорта в Сургуте пополнят новые автобусы, работающие на газовом топливе
Парк общественного транспорта в Сургуте пополнят новые автобусы, работающие на газовом топливе Фото:

Власти Сургута (ХМАО) закупят 18 новых больших автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сургута в своем официальном telegram-канале.

«Появилась возможность приобрести 18 автобусов. Автобусы низкопольные, большого класса, работают на газомоторном топливе», — указано в публикации властей.

В администрации подчеркнули, что изначально планировали приобрести 17 транспортных средств. В ходе конкурсных процедур удалось сэкономить и купить на один автобус больше.

Победителем закупки стала компания «НЕФАЗ», входящая в группу предприятий «КАМАЗ». В настоящее время стороны подписывают контракт. Автобусы доставят в Сургут в третьем квартале этого года.

Ранее URA.RU писало, что на покупку новых автобусов в Сургуте власти выделили 400 миллионов рублей. Организованы конкурсные процедуры для их приобретения.

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Власти Сургута (ХМАО) закупят 18 новых больших автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сургута в своем официальном telegram-канале. «Появилась возможность приобрести 18 автобусов. Автобусы низкопольные, большого класса, работают на газомоторном топливе», — указано в публикации властей. В администрации подчеркнули, что изначально планировали приобрести 17 транспортных средств. В ходе конкурсных процедур удалось сэкономить и купить на один автобус больше. Победителем закупки стала компания «НЕФАЗ», входящая в группу предприятий «КАМАЗ». В настоящее время стороны подписывают контракт. Автобусы доставят в Сургут в третьем квартале этого года. Ранее URA.RU писало, что на покупку новых автобусов в Сургуте власти выделили 400 миллионов рублей. Организованы конкурсные процедуры для их приобретения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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