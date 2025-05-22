Житель ХМАО пойдет под суд за контрабанду таблеток против эпилепсии из Индии

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде сильнодействующего вещества. Препарат содержится в таблетках для лечения эпилепсии и запрещен в России, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. В ноябре 2024 года обвиняемый посредством сети Интернет осуществил заказ вещества общей массой более 320 грамм, которое содержит в своем составе «прегабалин» и его оборот на территории РФ запрещен», — указано в публикации на официальном сайте.
Обвиняемый — 27-летний житель Нижневартовска — был задержан в почтовом отделении при попытке получить посылку из Индии. В отправлении находились шесть упаковок и 20 блистеров с медицинским препаратом.
Задержанный заявил, что заказал таблетки для личного употребления. Экспертиза показала, что они содержат синтетическое вещество, ограниченное в обороте на территории РФ. Противоэпилептическое средство вызывает привыкание и оказывает эффект, схожий с действиями наркотических веществ.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО попытался получить из Индии посылку с таблетками, вызывающими привыкание. Препарат был изъят до вручения, а против мужчины возбудили дело по статье о контрабанде.
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