Житель ХМАО пойдет под суд за контрабанду таблеток против эпилепсии из Индии

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Таблетки из Индии привели жителя Нижневартовска на скамью подсудимых
Таблетки из Индии привели жителя Нижневартовска на скамью подсудимых Фото:

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде сильнодействующего вещества. Препарат содержится в таблетках для лечения эпилепсии и запрещен в России, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. В ноябре 2024 года обвиняемый посредством сети Интернет осуществил заказ вещества общей массой более 320 грамм, которое содержит в своем составе «прегабалин» и его оборот на территории РФ запрещен», — указано в публикации на официальном сайте. 

Обвиняемый — 27-летний житель Нижневартовска — был задержан в почтовом отделении при попытке получить посылку из Индии. В отправлении находились шесть упаковок и 20 блистеров с медицинским препаратом.

Задержанный заявил, что заказал таблетки для личного употребления. Экспертиза показала, что они содержат синтетическое вещество, ограниченное в обороте на территории РФ. Противоэпилептическое средство вызывает привыкание и оказывает эффект, схожий с действиями наркотических веществ.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО попытался получить из Индии посылку с таблетками, вызывающими привыкание. Препарат был изъят до вручения, а против мужчины возбудили дело по статье о контрабанде.

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде сильнодействующего вещества. Препарат содержится в таблетках для лечения эпилепсии и запрещен в России, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. В ноябре 2024 года обвиняемый посредством сети Интернет осуществил заказ вещества общей массой более 320 грамм, которое содержит в своем составе «прегабалин» и его оборот на территории РФ запрещен», — указано в публикации на официальном сайте.  Обвиняемый — 27-летний житель Нижневартовска — был задержан в почтовом отделении при попытке получить посылку из Индии. В отправлении находились шесть упаковок и 20 блистеров с медицинским препаратом. Задержанный заявил, что заказал таблетки для личного употребления. Экспертиза показала, что они содержат синтетическое вещество, ограниченное в обороте на территории РФ. Противоэпилептическое средство вызывает привыкание и оказывает эффект, схожий с действиями наркотических веществ. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО попытался получить из Индии посылку с таблетками, вызывающими привыкание. Препарат был изъят до вручения, а против мужчины возбудили дело по статье о контрабанде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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