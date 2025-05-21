21 мая 2025

Жители ХМАО массово скупают пункты выдачи заказов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на покупку ПВЗ в ХМАО вырос в 7,5 раз за год
Спрос на покупку ПВЗ в ХМАО вырос в 7,5 раз за год Фото:

Спрос жителей Югры на франшизы пунктов выдачи заказов вырос за год в 7,5 раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«Покупка франшизы в ХМАО стала одним из трендов прошлого года, и спрос продолжает держаться на высоком уровне. Среди готового бизнеса пункты выдачи заказов оказались в лидерах как по приросту предложения — в 8 раз, так и по спросу — в 7,5 раз за год», — рассказал агентству директор бизнес-направления Илья Дудковский.

Также в топе франшизы в сфере торговли — за год спрос вырос в 3 раза, услуг — рост за 12 месяцев в 2,5 раза, в области красоты и здоровья спрос увеличился в 2 раза. 

Средний размер паушального взноса в сфере услуг составил 400 тысяч рублей, в сфере торговли он составил 550 тысяч рублей. В области общепита средний размер паушального взноса равняется 400 тысячам рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели избавляются от крупного бизнеса. В последнее время все чаще на продажу выставляют базы отдыха, банные комплексы и сауну.

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Спрос жителей Югры на франшизы пунктов выдачи заказов вырос за год в 7,5 раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито». «Покупка франшизы в ХМАО стала одним из трендов прошлого года, и спрос продолжает держаться на высоком уровне. Среди готового бизнеса пункты выдачи заказов оказались в лидерах как по приросту предложения — в 8 раз, так и по спросу — в 7,5 раз за год», — рассказал агентству директор бизнес-направления Илья Дудковский. Также в топе франшизы в сфере торговли — за год спрос вырос в 3 раза, услуг — рост за 12 месяцев в 2,5 раза, в области красоты и здоровья спрос увеличился в 2 раза.  Средний размер паушального взноса в сфере услуг составил 400 тысяч рублей, в сфере торговли он составил 550 тысяч рублей. В области общепита средний размер паушального взноса равняется 400 тысячам рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели избавляются от крупного бизнеса. В последнее время все чаще на продажу выставляют базы отдыха, банные комплексы и сауну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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