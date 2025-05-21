Жители ХМАО массово скупают пункты выдачи заказов

Спрос жителей Югры на франшизы пунктов выдачи заказов вырос за год в 7,5 раз. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».
«Покупка франшизы в ХМАО стала одним из трендов прошлого года, и спрос продолжает держаться на высоком уровне. Среди готового бизнеса пункты выдачи заказов оказались в лидерах как по приросту предложения — в 8 раз, так и по спросу — в 7,5 раз за год», — рассказал агентству директор бизнес-направления Илья Дудковский.
Также в топе франшизы в сфере торговли — за год спрос вырос в 3 раза, услуг — рост за 12 месяцев в 2,5 раза, в области красоты и здоровья спрос увеличился в 2 раза.
Средний размер паушального взноса в сфере услуг составил 400 тысяч рублей, в сфере торговли он составил 550 тысяч рублей. В области общепита средний размер паушального взноса равняется 400 тысячам рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предприниматели избавляются от крупного бизнеса. В последнее время все чаще на продажу выставляют базы отдыха, банные комплексы и сауну.
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