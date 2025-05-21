21 мая 2025

Жители ХМАО начали массово готовиться к сезону аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО готовятся к всплеску аллергии
Жители ХМАО готовятся к всплеску аллергии Фото:

Жители Югры готовятся к периоду сезонной аллергии. С середины апреля в регионе резко вырос интерес к тематике, связанной с пыльцой и симптомами заболевания, сообщила URA.RU пресс-служба компании «МегаФон», проводившая мониторинг запросов в сети.

«Югорчане с середины апреля начали готовиться к сезону аллергии, изучая советы экспертов и признаки заболевания. Согласно обезличенным данным, индекс интереса к этой теме достиг максимальных значений во второй половине месяца — трафик на тематические ресурсы вырос сразу на 77%», — рассказали аналитики.

Пик обращений югорчан, следящих за появлением пыльцы в воздухе, пришелся на 25 апреля. В этот день трафик на тематические сайты вырос в пять раз по сравнению с обычными показателями. Пользователи искали рекомендации специалистов, отслеживали уровень аллергенов и активно делились информацией.

По данным сервиса «СберЗдоровье», с марта по середину мая 2025 года число консультаций с аллергологами в России увеличилось на 32% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Самый высокий спрос наблюдался в апреле.

Больше всего за помощью к врачам по поводу аллергии обращаются дети и подростки — почти 40% всех пациентов. Специалисты объясняют закономерность тем, что сезонная аллергия чаще всего начинается в детстве. Но и взрослые тоже сталкиваются с ней: чаще всего это люди от 25 до 34 лет, потом идут молодежь 18–24, затем старшие возрастные группы.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) врачи станции скорой медицинской помощи тестируют новый цифровой сервис. Он позволяет бригадам изучить историю болезни пациента до прибытия на вызов, узнать о противопоказаниях и наличии аллергии на лекарства.

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Жители Югры готовятся к периоду сезонной аллергии. С середины апреля в регионе резко вырос интерес к тематике, связанной с пыльцой и симптомами заболевания, сообщила URA.RU пресс-служба компании «МегаФон», проводившая мониторинг запросов в сети. «Югорчане с середины апреля начали готовиться к сезону аллергии, изучая советы экспертов и признаки заболевания. Согласно обезличенным данным, индекс интереса к этой теме достиг максимальных значений во второй половине месяца — трафик на тематические ресурсы вырос сразу на 77%», — рассказали аналитики. Пик обращений югорчан, следящих за появлением пыльцы в воздухе, пришелся на 25 апреля. В этот день трафик на тематические сайты вырос в пять раз по сравнению с обычными показателями. Пользователи искали рекомендации специалистов, отслеживали уровень аллергенов и активно делились информацией. По данным сервиса «СберЗдоровье», с марта по середину мая 2025 года число консультаций с аллергологами в России увеличилось на 32% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Самый высокий спрос наблюдался в апреле. Больше всего за помощью к врачам по поводу аллергии обращаются дети и подростки — почти 40% всех пациентов. Специалисты объясняют закономерность тем, что сезонная аллергия чаще всего начинается в детстве. Но и взрослые тоже сталкиваются с ней: чаще всего это люди от 25 до 34 лет, потом идут молодежь 18–24, затем старшие возрастные группы. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) врачи станции скорой медицинской помощи тестируют новый цифровой сервис. Он позволяет бригадам изучить историю болезни пациента до прибытия на вызов, узнать о противопоказаниях и наличии аллергии на лекарства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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