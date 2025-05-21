Жители ХМАО начали массово готовиться к сезону аллергии

Жители Югры готовятся к периоду сезонной аллергии. С середины апреля в регионе резко вырос интерес к тематике, связанной с пыльцой и симптомами заболевания, сообщила URA.RU пресс-служба компании «МегаФон», проводившая мониторинг запросов в сети.
«Югорчане с середины апреля начали готовиться к сезону аллергии, изучая советы экспертов и признаки заболевания. Согласно обезличенным данным, индекс интереса к этой теме достиг максимальных значений во второй половине месяца — трафик на тематические ресурсы вырос сразу на 77%», — рассказали аналитики.
Пик обращений югорчан, следящих за появлением пыльцы в воздухе, пришелся на 25 апреля. В этот день трафик на тематические сайты вырос в пять раз по сравнению с обычными показателями. Пользователи искали рекомендации специалистов, отслеживали уровень аллергенов и активно делились информацией.
По данным сервиса «СберЗдоровье», с марта по середину мая 2025 года число консультаций с аллергологами в России увеличилось на 32% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Самый высокий спрос наблюдался в апреле.
Больше всего за помощью к врачам по поводу аллергии обращаются дети и подростки — почти 40% всех пациентов. Специалисты объясняют закономерность тем, что сезонная аллергия чаще всего начинается в детстве. Но и взрослые тоже сталкиваются с ней: чаще всего это люди от 25 до 34 лет, потом идут молодежь 18–24, затем старшие возрастные группы.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) врачи станции скорой медицинской помощи тестируют новый цифровой сервис. Он позволяет бригадам изучить историю болезни пациента до прибытия на вызов, узнать о противопоказаниях и наличии аллергии на лекарства.
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