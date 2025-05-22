В Германии рассказали о главных страхах из-за сделки России и США

Власти ФРГ боятся, что США пойдут на сделку с Россией и объединятся против Европы в целом. Об этом пишет газета Bild. Такие опасения возникли после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
«Возник большой страх перед новым „худшим вариантом“ — сценарием, который затмит даже предыдущий разворот Трампа [в отношении России]. Трамп и Путин могут нанести огромный ущерб Европе и Германии!» — передают авторы материала, отмечая, что страх европейских политиков возник после недавнего разговора Трампа и Путина, который произошел 19 мая.
Bild отмечает, что «Трамп позволяет Путину продолжать [конфликт на Украине] — без санкций, не требуя прекращения огня». В материале также подчеркивается, что новая позиция американского президента сулит серьезные риски для безопасности Европейского союза. По данным издания, в Европе существует реальный страх перед тем, что договоренности между Трампом и Путиным могут привести к ослаблению поддержки Украины и усилению позиций России.
Ранее аналогичные опасения высказывали и в руководстве Украины: по данным Washington Post, президент страны Владимир Зеленский и его команда опасаются что Путин и Трамп могут договориться о будущем Украины без участия Киева, а также начнут совместную деятельность против Европы. На днях состоялся третий за год разговор Путина и Трампа. В ходе него российский глава поблагодарил американского коллегу за поддержку со стороны США, а Трамп представил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия на Украине.
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