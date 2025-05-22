В Германии рассказали о главных страхах из-за сделки России и США

Bild: власти Германии боятся объединения США и России против Европы
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Германия боится объединения Трампа и Путина против ЕС
Германия боится объединения Трампа и Путина против ЕС Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Власти ФРГ боятся, что США пойдут на сделку с Россией и объединятся против Европы в целом. Об этом пишет газета Bild. Такие опасения возникли после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. 

«Возник большой страх перед новым „худшим вариантом“ — сценарием, который затмит даже предыдущий разворот Трампа [в отношении России]. Трамп и Путин могут нанести огромный ущерб Европе и Германии!» — передают авторы материала, отмечая, что страх европейских политиков возник после недавнего разговора Трампа и Путина, который произошел 19 мая. 

Bild отмечает, что «Трамп позволяет Путину продолжать [конфликт на Украине] — без санкций, не требуя прекращения огня». В материале также подчеркивается, что новая позиция американского президента сулит серьезные риски для безопасности Европейского союза. По данным издания, в Европе существует реальный страх перед тем, что договоренности между Трампом и Путиным могут привести к ослаблению поддержки Украины и усилению позиций России.

Ранее аналогичные опасения высказывали и в руководстве Украины: по данным Washington Post, президент страны Владимир Зеленский и его команда опасаются что Путин и Трамп могут договориться о будущем Украины без участия Киева, а также начнут совместную деятельность против Европы. На днях состоялся третий за год разговор Путина и Трампа. В ходе него российский глава поблагодарил американского коллегу за поддержку со стороны США, а Трамп представил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия на Украине. 

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Власти ФРГ боятся, что США пойдут на сделку с Россией и объединятся против Европы в целом. Об этом пишет газета Bild. Такие опасения возникли после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.  «Возник большой страх перед новым „худшим вариантом“ — сценарием, который затмит даже предыдущий разворот Трампа [в отношении России]. Трамп и Путин могут нанести огромный ущерб Европе и Германии!» — передают авторы материала, отмечая, что страх европейских политиков возник после недавнего разговора Трампа и Путина, который произошел 19 мая.  Bild отмечает, что «Трамп позволяет Путину продолжать [конфликт на Украине] — без санкций, не требуя прекращения огня». В материале также подчеркивается, что новая позиция американского президента сулит серьезные риски для безопасности Европейского союза. По данным издания, в Европе существует реальный страх перед тем, что договоренности между Трампом и Путиным могут привести к ослаблению поддержки Украины и усилению позиций России. Ранее аналогичные опасения высказывали и в руководстве Украины: по данным Washington Post, президент страны Владимир Зеленский и его команда опасаются что Путин и Трамп могут договориться о будущем Украины без участия Киева, а также начнут совместную деятельность против Европы. На днях состоялся третий за год разговор Путина и Трампа. В ходе него российский глава поблагодарил американского коллегу за поддержку со стороны США, а Трамп представил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия на Украине. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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