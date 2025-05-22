В США рассказали о погибших при падении самолета на жилой район в Калифорнии

В результате крушения самолета Cessna в жилом районе города Сан-Диего (штат Калифорния, США) погибли несколько человек. Об этом сообщает местное подразделение ABC News. Все жертвы находились на борту воздушного судна, при этом среди жителей района, куда рухнул самолет, пострадавших нет.
«Все жертвы находились на борту воздушного судна, и среди местных жителей, кто мог оказаться в зоне падения, пострадавших нет», — отмечается в сообщении ABC News. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в районе Мерфи Каньон на севере Сан-Диего. Воздушное судно столкнулось с несколькими жилыми строениями, что привело к разливу авиационного топлива и последующему возгоранию примерно 15 домов.
Причины катастрофы устанавливаются. По информации Associated Press, на момент аварии в Сан-Диего наблюдался густой туман, что могло осложнить управление самолетом. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, проводится расследование обстоятельств трагедии.
Ранее местные СМИ сообщали, что самолет Cessna 550 потерпел крушение в густонаселенном районе Сан-Диего, где проживают семьи военных, из-за сильного тумана, который осложнил видимость. В результате аварии загорелись и были повреждены около 15 жилых домов и транспортных средств.
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