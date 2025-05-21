На ремонт коммунальных сетей Сургутского района выделили более 500 миллионов

Старт масштабной коммунальной ремонтной кампании в Сургутском районе будет дан сразу после завершения отопительного сезона. На все мероприятия подготовительного периода 2025–2026 годов выделено 534,76 миллиона рублей консолидированного бюджета. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«Сургутский район готов к старту коммунальной ремонтной кампании Она начнется сразу после окончания отопительного сезона. На все мероприятия подготовительного периода 2025-2026 годов запланировано 534,76 млн рублей консолидированного бюджета, который включает федеральное, окружное, районное финансирование, а также средства предприятий», — написал Трубецкой в своем telegram-канале.
Он уточнил, за летний период планируется провести подготовку 27 котельных, 68 центральных тепловых пунктов, 18 водоочистных и 8 канализационных станций. Помимо этого, будут проведены промывка и опрессовка 859 километров инженерных сетей, капитальный ремонт порядка 6 километров сетей в Белом Яре, Угуте, Лянторе, Локосово, Верхне-Мысовой и Тром-Агане, а также ремонт двух центральных теплопунктов в Белом Яре, двух артезианских скважин в Верхне-Мысовой и котельного оборудования в Нижнесортымском и Федоровском.
Период 2024–2025 годов прошел в Сургутском районе без серьезных аварий, благодаря своевременной подготовке предприятий ЖКХ и оперативному реагированию 25 аварийных бригад. Котельные в ряде населенных пунктов были заранее обеспечены топливом, а резервы материально-технических ресурсов сформированы еще до наступления холодов. В прошлом сезоне уже были капитально отремонтированы участки сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализационных коллекторов.
Отопительный сезон в ХМАО завершится, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет держаться выше +8 градусов. Крайний срок отключения — 1 июня.
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