Власти Нефтеюганска (ХМАО) подверглись пиар-атаке — неизвестные пытаются посеять рознь. Анонимные пользователи пишут на разных площадках про детский конкурс славянской красоты, на котором якобы «победила девочка в кокошнике с полумесяцами». А в предложки админам местных групп поступают жалобы «возмущенных жителей» на мигрантов, которые «спят на детской площадке и там же готовят плов», сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Сначала массово пытались посеять фейк о конкурсе. При этом, местные были на мероприятии и не стали публиковать это. Историю начали пересылать иногородние telegram-каналы и паблики. На следующий день появились в предложках посты о детской площадке. Рассылают массово по всем сообществам города», — пояснил инсайдер.
Один из администраторов передал в редакцию скриншот поста о площадке. Журналисты нашли в поисковиках десятки фейковых публикаций о «победе на конкурсе красоты».
Но при этом в соцсети «Вконтакте» опубликованы фотографии с открытия Центра славянской культуры и семейных ценностей. Девочка участвовала в дефиле в кокошниках на открытии Центра, а вместо полумесяцев на ее головном уборе изображены листья. Детского конкурса тоже не было — она была там единственным ребенком. Дипломы, судя по фото, получили все, кто был на сцене.
История с пловом на площадке тоже оказалась фейком. «На фото Ростов, в Нефтеюганске такой площадки нет. Кто-то пытается раскачать обстановку в политически сложном городе. За каждый такой инцидент потом отвечает мэрия, а чиновники вместо своей работы вынуждены заниматься фактчекингом», — замечает инсайдер. В поисковых системах похожие фото обнаружились в ростовских пабликах.
В пресс-службу УМВД ХМАО направлены скриншоты публикаций. Историей уже заинтересовались силовики.
Ранее в регионе уже проходили мероприятия, связанные с национальной и культурной идентичностью, например, модный показ сургутских брендов одежды, где также участвовали юные модели и чествовались семейные ценности. Такие события традиционно вызывают интерес у местных жителей и становятся поводом для обсуждения в соцсетях, что делает их уязвимыми для попыток распространения фейков и манипуляций общественным мнением.
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