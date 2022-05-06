В ХМАО установили баннер с ошибкой в дате начала войны. «Разместили для примерки». Фото

07 мая 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

В Барсово разместили баннер с ошибкой в дате начала Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Барсово (Сургутский район) на заборе муниципального культурно-досугового центра был размещен баннер с ошибочной датой начала Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц поселения. «Я выглянула в окно и увидела, что на заборе МКДЦ повесили баннер, приуроченный к 9 мая. Только там была странная надпись: „С Днем Победы! 1940-1945“. Меня это смутило. Вскоре ситуация начала обсуждаться в общепоселковом чате, многие там возмущались содержанием этого плаката и его сняли», — рассказала женщина. В пресс-службе администрации Сургутского района корреспонденту URA.RU заявили, что баннер с ошибочной датой был размещен на ограждении учреждения исключительно для примерки. «Это старый баннер. Его несколько лет назад напечатали по ошибке. Дизайнеру был проведен ликбез по Великой Отечественной войне. Сейчас он был размещен для примерки, а не демонстрации и уже демонтирован», — прокомментировали в администрации Сургутского района. Жители Барсово сообщили, что на момент публикации материала никакого другого баннера на заборе культурно-досугового центра так и не появилось. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с ошибкой. На баннере, установленном на улице в их честь, были перепутаны имена. Фото: читатель URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В поселке Барсово (Сургутский район) на заборе муниципального культурно-досугового центра был размещен баннер с ошибочной датой начала Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц поселения. «Я выглянула в окно и увидела, что на заборе МКДЦ повесили баннер, приуроченный к 9 мая. Только там была странная надпись: „С Днем Победы! 1940-1945“. Меня это смутило. Вскоре ситуация начала обсуждаться в общепоселковом чате, многие там возмущались содержанием этого плаката и его сняли», — рассказала женщина. В пресс-службе администрации Сургутского района корреспонденту URA.RU заявили, что баннер с ошибочной датой был размещен на ограждении учреждения исключительно для примерки. «Это старый баннер. Его несколько лет назад напечатали по ошибке. Дизайнеру был проведен ликбез по Великой Отечественной войне. Сейчас он был размещен для примерки, а не демонстрации и уже демонтирован», — прокомментировали в администрации Сургутского района. Жители Барсово сообщили, что на момент публикации материала никакого другого баннера на заборе культурно-досугового центра так и не появилось. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с ошибкой. На баннере, установленном на улице в их честь, были перепутаны имена.