В Алапаевске ветеранов поздравили баннером с ошибками. Фото

06 мая 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

В Алапаевске перепутали имена ветеранов на баннере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветеранов поздравили с Днем Победы баннером с ошибками. На баннерах, установленных на городской улице, перепутали имена ветеранов. Об этом сообщают в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Alapaevsk News». «На территории города Алапаевск размещен баннер с фотографиями и боевыми заслугами ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города и района. На билборде, установленном на улице Сафонова с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны, есть фото Евгения Князева, который умер еще в феврале. Для живого ветерана Михаила Михина места на плакате не нашлось», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главе Алапаевска. Получить комментарий мэра Сайгида Билалова редакции не удалось. Его телефон не отвечает. На сегодняшний день в Алапаевске и районе проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны — Афанасия Андреевна Паньшина, Михаил Иванович Михин, Александр Григорьевич Телегин, Иван Андреевич Охрименко, Иван Гурьянович Бровин, Тамара Сергеевна Степанова. Ранее агентство писало, что на здании муниципального учреждения в Екатеринбурге поместили постер, согласно которому «ни кто не забыт» и «ни что не забыто». Фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» впервые была употреблена в 1959 году. Она размещена на мемориальной стене на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены жертвы Ленинградской блокады. Фото: Alapaevsk News Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Ветеранов поздравили с Днем Победы баннером с ошибками. На баннерах, установленных на городской улице, перепутали имена ветеранов. Об этом сообщают в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Alapaevsk News». «На территории города Алапаевск размещен баннер с фотографиями и боевыми заслугами ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города и района. На билборде, установленном на улице Сафонова с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны, есть фото Евгения Князева, который умер еще в феврале. Для живого ветерана Михаила Михина места на плакате не нашлось», — сказано в сообщении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главе Алапаевска. Получить комментарий мэра Сайгида Билалова редакции не удалось. Его телефон не отвечает. На сегодняшний день в Алапаевске и районе проживают шесть ветеранов Великой Отечественной войны — Афанасия Андреевна Паньшина, Михаил Иванович Михин, Александр Григорьевич Телегин, Иван Андреевич Охрименко, Иван Гурьянович Бровин, Тамара Сергеевна Степанова. Ранее агентство писало, что на здании муниципального учреждения в Екатеринбурге поместили постер, согласно которому «ни кто не забыт» и «ни что не забыто». Фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» впервые была употреблена в 1959 году. Она размещена на мемориальной стене на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены жертвы Ленинградской блокады.