В Пермском крае стал известен самый богатый администратор суда

Опубликованы сведения о доходах администраторов пермских судов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Среди администраторов районных и городских судов Пермского края больше всех в 2021 году заработал Алексей Михеев, работающий в Индустриальном районном суде Перми. Согласно документам, опубликованным Судебным департаментом Прикамья, за год он задекларировал доход в 7 млн 479 тысяч 159,46 рубля. Также у него в собственности есть квартира и внедорожник.

«Михеев А.В. Квартира 44,7 кв. м., а/м Toyota HIGHLANDER, 7 479 159,46 руб.», — указано в отчете департамента. Супруга Михеева заработала в семейный бюджет 1 млн 068 тысяч рублей.

На второй строке рейтинга стоит Татьяна Низовцева из Орджоникидзевского райсуда Перми. Ее годовой доход составил 3,359 млн рублей. В собственности Низовцевой земельный участок и жилой дом площадью 28,9 кв. м., а также автомобиль Nissan X-Trail. Третье место по годовым доходам занимает администратор Пермского районного суда Юрий Вилисов — 2,525 млн рублей. Он также владеет земельным участком в 622 кв. м. и квартирой в 90 кв. м., которую он делит с супругой. Она за год задекларировала чуть больше четырех млн рублей. В собственности Вилисова автомобиль Cheevrolet Klau (U100/Rezzo). По данным Судебного департамента, большинство других администраторов судов за год заработали в среднем от 550 до 800 тысяч рублей.