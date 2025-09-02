Акционеры холдинга пермского олигарха за месяц получили более 100 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководитель холдинга входит в список Forbes
Руководитель холдинга входит в список Forbes Фото:

Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву, выплатило доходы по ценным бумагам за август 2025 года. Соответствующая информация появилась на сервисе Центра раскрытия корпоративной информации.

«Общий размер дохода, подлежащего выплате по биржевым облигациям АО „ЭР-Телеком Холдинг“ — 105,5 млн рублей. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента — со 2 августа по 1 сентября 2025 года», — сообщается на сайте Центра.

«Эр-Телеком Холдинг» контролируется пермским предпринимателем Андреем Кузяевым, входящим в число богатейших бизнесменов страны. В 2025 году журнал Forbes оценил его состояние в 1 млрд долларов США.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) опубликовала решение годового собрания акционеров. Согласно нему, было принято решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву, выплатило доходы по ценным бумагам за август 2025 года. Соответствующая информация появилась на сервисе Центра раскрытия корпоративной информации. «Общий размер дохода, подлежащего выплате по биржевым облигациям АО „ЭР-Телеком Холдинг“ — 105,5 млн рублей. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента — со 2 августа по 1 сентября 2025 года», — сообщается на сайте Центра. «Эр-Телеком Холдинг» контролируется пермским предпринимателем Андреем Кузяевым, входящим в число богатейших бизнесменов страны. В 2025 году журнал Forbes оценил его состояние в 1 млрд долларов США. Ранее URA.RU сообщало, что Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) опубликовала решение годового собрания акционеров. Согласно нему, было принято решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...