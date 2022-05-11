11 мая 2022

Мэр из ХМАО угодил в скандал из-за баннера о войне

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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
ОНФ требует от главы Сургутского района Андрея Трубецкого наказать виновных в ситуации с баннером о войне Фото:

Глава исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко потребовал от главы Сургутского района Андрея Трубецкого наказать подчиненных, которые разместили баннер на заборе муниципального учреждения с ошибкой в дате начала Великой Отечественной войны. Копия письма имеется в распоряжении URA.RU.

«Размещение баннера со столь грубой ошибкой говорит как минимум о неуважительном отношении к великому историческому прошлому народов России ответственных должностных лиц и исполнителей, осуществлявших изготовление и размещение баннера. Также это говорит об отсутствии контроля со стороны всех руководителей и халатном отношении к своим обязанностям исполнителей», — указал Снисаренко.

Он также заявил о необходимости проведения служебной проверки, в результате которой будут установлены все виновные в произошедшем инциденте. О результатах этой работы глава исполкома ОНФ в ХМАО попросил проинформировать общероссийский народный фронт. Узнать позицию администрации Сургутского района на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе муниципалитета не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Барсово разместили баннер, на котором было написано, что Великая Отечественная война длилась с 1940 по 1945 год. В районной администрации объясняли, что растяжку повесили лишь для «примерки», а не демонстрации.

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Глава исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко потребовал от главы Сургутского района Андрея Трубецкого наказать подчиненных, которые разместили баннер на заборе муниципального учреждения с ошибкой в дате начала Великой Отечественной войны. Копия письма имеется в распоряжении URA.RU. «Размещение баннера со столь грубой ошибкой говорит как минимум о неуважительном отношении к великому историческому прошлому народов России ответственных должностных лиц и исполнителей, осуществлявших изготовление и размещение баннера. Также это говорит об отсутствии контроля со стороны всех руководителей и халатном отношении к своим обязанностям исполнителей», — указал Снисаренко. Он также заявил о необходимости проведения служебной проверки, в результате которой будут установлены все виновные в произошедшем инциденте. О результатах этой работы глава исполкома ОНФ в ХМАО попросил проинформировать общероссийский народный фронт. Узнать позицию администрации Сургутского района на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе муниципалитета не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Барсово разместили баннер, на котором было написано, что Великая Отечественная война длилась с 1940 по 1945 год. В районной администрации объясняли, что растяжку повесили лишь для «примерки», а не демонстрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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