12 мая 2022
11 мая 2022

В ХМАО пенсионер обвинил сотрудника полиции в смерти сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовый пикет за возвращение субсидий многодетным семьям. Сургут, снег, полиция, капитан полиции, погон полиция
Отец считает, что нерасторопность полицейского стоила сыну жизни Фото:

Пенсионер Арсен Алиев обвинил участкового сургутской полиции в халатности, из-за которой погиб его сын Заурбек Алиев из-за резни в торгово-развлекательном центре «Аура» в 2018 году. О судебных разбирательствах URA.RU рассказал отец погибшего молодого человека.

Само убийство произошло 10 марта 2018 года. Преступник на глазах у посетителей зарезал Алиева в одном из парфюмерных отделов. После разбирательства суд приговорил нападавшего к девяти годам лишения свободы. Отец погибшего с вердиктом не согласился и попросил привлечь к ответственности нескольких правоохранителей. По словам мужчины, о преступных намерениях злоумышленника сообщалось заранее.

Изначально в судебном иске фигурировали несколько сотрудников полиции, сейчас остался один — участковый, которому поручили разбираться с поступившими заявлениями. «3 марта было написано два заявления об угрозе жизни, порче имущества и вымогательстве в отделение полиции номер один. Два заявления в один день были написаны, причем ни первое, ни второе отработано не было. Потом они начали говорить, что они якобы его найти не могли. А после убийства в течение полутора часов нашли» — сообщил Алиев.

Сторона защиты с доводами обвинения не согласна. От комментариев адвокат правоохранителя воздержался. Обсуждать подробности разбирательства они готовы только после вынесения приговора.

Ранее URA.RU сообщало, что убийца сам явился в полицию. Явка с повинной стала смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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Пенсионер Арсен Алиев обвинил участкового сургутской полиции в халатности, из-за которой погиб его сын Заурбек Алиев из-за резни в торгово-развлекательном центре «Аура» в 2018 году. О судебных разбирательствах URA.RU рассказал отец погибшего молодого человека. Само убийство произошло 10 марта 2018 года. Преступник на глазах у посетителей зарезал Алиева в одном из парфюмерных отделов. После разбирательства суд приговорил нападавшего к девяти годам лишения свободы. Отец погибшего с вердиктом не согласился и попросил привлечь к ответственности нескольких правоохранителей. По словам мужчины, о преступных намерениях злоумышленника сообщалось заранее. Изначально в судебном иске фигурировали несколько сотрудников полиции, сейчас остался один — участковый, которому поручили разбираться с поступившими заявлениями. «3 марта было написано два заявления об угрозе жизни, порче имущества и вымогательстве в отделение полиции номер один. Два заявления в один день были написаны, причем ни первое, ни второе отработано не было. Потом они начали говорить, что они якобы его найти не могли. А после убийства в течение полутора часов нашли» — сообщил Алиев. Сторона защиты с доводами обвинения не согласна. От комментариев адвокат правоохранителя воздержался. Обсуждать подробности разбирательства они готовы только после вынесения приговора. Ранее URA.RU сообщало, что убийца сам явился в полицию. Явка с повинной стала смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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