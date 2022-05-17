Власти РФ спрогнозировали возобновление экономического роста

18 мая 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

В 2022 и 2023 годах российская экономика будет находиться в состоянии рецессии, ожидают в Минэкономразвития Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Российская экономика вернется к полноценному росту в 2024 году. Об этом говорится в базовом прогнозе Министерства экономического развития России. Российская экономика продолжит падать в 2022 и 2023 годах на 7,8% и 0,7% соответственно, ожидают в Минэкономразвития, передает РБК. В ведомстве считают, что рост ВВП возобновится в 2024 и 2025 годах на 3,2% и 2,6%. «После периода высокой волатильности сейчас экономика в целом стабилизировалась. В то же время мы снизили ожидания по темпам восстановления экономики, сдвинув прогнозы начала восстановления с третьего на четвертый квартал этого года», — объяснили в министерстве. Также там отметили, что главные сложности в экономике связаны с разрывом логистических цепочек, перенастройкой производства и снижением импорта. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития также спрогнозировали год снятия антироссийских санкций. Глава ведомства Максим Решетников заявлял, что российская экономика демонстрирует свою устойчивость. Экономист Александр Данилов отметил, что меры Центробанка РФ, направленные на поддержку российской внутренней финансовой системы, оказались успешными, передает RT. Западные страны ввели в отношении России масштабные санкции после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Санкции при этом имеют и обратный негативный эффект для стран, которые их вводят, отмечал президент России Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».

Российская экономика вернется к полноценному росту в 2024 году. Об этом говорится в базовом прогнозе Министерства экономического развития России. Российская экономика продолжит падать в 2022 и 2023 годах на 7,8% и 0,7% соответственно, ожидают в Минэкономразвития, передает РБК. В ведомстве считают, что рост ВВП возобновится в 2024 и 2025 годах на 3,2% и 2,6%. «После периода высокой волатильности сейчас экономика в целом стабилизировалась. В то же время мы снизили ожидания по темпам восстановления экономики, сдвинув прогнозы начала восстановления с третьего на четвертый квартал этого года», — объяснили в министерстве. Также там отметили, что главные сложности в экономике связаны с разрывом логистических цепочек, перенастройкой производства и снижением импорта. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития также спрогнозировали год снятия антироссийских санкций. Глава ведомства Максим Решетников заявлял, что российская экономика демонстрирует свою устойчивость. Экономист Александр Данилов отметил, что меры Центробанка РФ, направленные на поддержку российской внутренней финансовой системы, оказались успешными, передает RT. Западные страны ввели в отношении России масштабные санкции после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Санкции при этом имеют и обратный негативный эффект для стран, которые их вводят, отмечал президент России Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».