Роскосмос банкротит свое предприятие в Челябинской области

Заявление юристов Роскосмоса поступило в арбитраж Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госкорпорация «Роскосмос» требует, чтобы ее включили в число кредиторов обанкротившегося Миасского машиностроительного завода (ММЗ, Челябинская область). Это следует из базы данных судебных дел.

«Требование кредитора — Госкорпорации «Роскосмос» — о включении в реестр требований кредиторов задолженности АО «Миасский машиностроительный завод 3 млн 191 тыс. 566 рублей 70 копеек рассмотреть после введения процедуры следующей за процедурой наблюдения. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия определения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Машиностроительный завод в Миассе входит в структуру «Роскосмоса» и взаимодействует с Государственным ракетным центром им. Макеева, также расположенном в Миассе. Последний является головным разработчиком баллистических ракет морского базирования и аэрокосмической техники гражданского назначения.

Сейчас на предприятии запущена процедура банкротства, областной арбитраж ввел на нем внешнее наблюдение. Как пояснили URA.RU на ММЗ, задолженность порядка 2 млрд рублей образовалась из-за малого объема заказов и проблем с оплатой процентов по кредитам.