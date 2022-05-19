В ХМАО рецидивисту дали 16 лет тюрьмы за насилие над школьницами

20 мая 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Мужчина приставал к детям на улице и в подъезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд вынес приговор жителю ХМАО за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. В декабре 2020 года он приставал к детям на улице и в подъезде жилого дома Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете ХМАО. «Пользуясь беспомощным в силу возраста и физических возможностей состоянием проходившей мимо 11-летней девочки, подошел к ней сзади и совершил действия сексуального характера. Спустя несколько минут, находясь у соседнего дома, злоумышленник проследовал за другой 11-летней девочкой в подъезд, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — прокомментировали в следственном комитете ХМАО Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Между тем пока шли поиски следователи раскрыли еще одно преступное деяние подозреваемого. Не поделив водку с собутыльником, угрожал приятелю расправой. Вдобавок к статьям сексуального характера к уголовному делу прибавилась статья угроза убийством. «После нападений на несовершеннолетних злоумышленник, не имеющий постоянного места жительства, уехал в город Тюмень, где был задержан в январе 2021 года. Изучение личности осужденного показало, что до 14 сентября 2020 года он более 25 лет провел в местах лишения свободы» — добавили в следственном комитете ХМАО Ранее URA.RU сообщало, что жителя ХМАО подозревают в изнасилованиях детей и съемке порно. В Ханты-Мансийске задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух детей, а также в изготовлении и распространении порноматериалов с участием несовершеннолетних.

Суд вынес приговор жителю ХМАО за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. В декабре 2020 года он приставал к детям на улице и в подъезде жилого дома Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете ХМАО. «Пользуясь беспомощным в силу возраста и физических возможностей состоянием проходившей мимо 11-летней девочки, подошел к ней сзади и совершил действия сексуального характера. Спустя несколько минут, находясь у соседнего дома, злоумышленник проследовал за другой 11-летней девочкой в подъезд, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — прокомментировали в следственном комитете ХМАО Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Между тем пока шли поиски следователи раскрыли еще одно преступное деяние подозреваемого. Не поделив водку с собутыльником, угрожал приятелю расправой. Вдобавок к статьям сексуального характера к уголовному делу прибавилась статья угроза убийством. «После нападений на несовершеннолетних злоумышленник, не имеющий постоянного места жительства, уехал в город Тюмень, где был задержан в январе 2021 года. Изучение личности осужденного показало, что до 14 сентября 2020 года он более 25 лет провел в местах лишения свободы» — добавили в следственном комитете ХМАО Ранее URA.RU сообщало, что жителя ХМАО подозревают в изнасилованиях детей и съемке порно. В Ханты-Мансийске задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух детей, а также в изготовлении и распространении порноматериалов с участием несовершеннолетних.