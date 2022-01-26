Жителя ХМАО подозревают в изнасилованиях детей и съемке порно

По версии следствия, жертвами подозреваемого стали двое детей девяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух детей, а также в изготовлении и распространении порноматериалов с участием несовершеннолетних. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО.

«Задержан подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п.„г“ ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и 2 преступлений, предусмотренных п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, насильственные действия сексуального характера). Злоумышленник задержан и по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.», — говорят в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2016 года, находясь у себя дома Ханты-Мансийска совершил с девятилетним братом, который не мог оказать ему сопротивления, иные действия сексуального характера, а в декабре 2020 изнасиловал еще одну свою родственницу — девятилетнюю девочку. Также с октября 2018 года со совей страницы в одной из социальных сетей подозреваемый рассылал материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. При проверке выявлено, что рассылкой он занимался собственноручно. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По сообщению источника из правоохранительных органов, задержанным является 22-летний местный житель по имени Наиль. Инсайдер сообщил, что мальчик, подвергшийся насилию, является родным братом подозреваемого. «В 2016 он изнасиловал родного брата, пострадавшая девочка же — родственница по одному из родителей», — говорит информатор. В СК эту информацию комментировать отказались, также, как и раскрыть подозреваемого, сославшись на просьбы родителей потерпевших и закон о персональных данных.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержан педофил, который приставал к девочке. Он был судим за аналогичное преступление и вышел на свободу около года назад.

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