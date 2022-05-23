В Кремле высказались об обмене боевиков Азова* на Медведчука

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Украина. Обмен пленными, медведчук виктор, морозова дарья
Россия пока не собирается соглашаться на обмен Виктора Медведчука Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский политик Виктор Медведчук не является гражданином России и не имеет отношения к стране. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание председателя комитета Госдумы по международным делам и главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого об обмене Медведчука на бойцов «Азова» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ).

«Мы говорили, что Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к РФ и не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на „Азовстали“, речь идет о военных и представителях националистических батальонов», — отметил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможный обмен боевиков «Азова» на Медведчука. С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе до этого вышли националисты, в их числе были командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис, его заместитель Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына. Медведчука задержали в апреле, он просил обменять его на пленных украинских военных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целями стало освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.

*Азов — запрещенная в РФ террористическая организация

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Украинский политик Виктор Медведчук не является гражданином России и не имеет отношения к стране. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание председателя комитета Госдумы по международным делам и главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого об обмене Медведчука на бойцов «Азова» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ). «Мы говорили, что Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к РФ и не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на „Азовстали“, речь идет о военных и представителях националистических батальонов», — отметил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможный обмен боевиков «Азова» на Медведчука. С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе до этого вышли националисты, в их числе были командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис, его заместитель Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына. Медведчука задержали в апреле, он просил обменять его на пленных украинских военных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целями стало освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. *Азов — запрещенная в РФ террористическая организация
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