Курганский депутат, продававший куличи с буквой Z, разбогател

Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Анатолий Педошенко за год разбогател на семь миллионов рублей. За 2021 год он задекларировал доход в 35,4 млн рублей. Данные о доходах опубликованы на официальном сайте шадринской мэрии. Ранее сообщалось, в магазине, которым владеет Педошенко, продавали куличи с буквой Z.
«Педошенко А.А. Депутат. Общая сумма декларированного годового дохода — 35 425 548 рублей. Доход по основному месту работы — 176 911 рублей», — указано в опубликованной декларации. В собственности у Педошенко два земельных участка, жилой дом, пять квартир, и два нежилых помещения. Депутат владеет грузовым автомобилем ГАЗ 274700. За 2022 год шадринский парламентарий указывал доход в 28,2 млн рублей.
URA.RU писало, что в середине апреля в Шадринске в магазине «Чайка», который принадлежит Педошенко, продавали куличи с буквой Z. Тогда депутат объяснял URA.RU, что делает это, в том числе для того, чтобы люди не боялись показывать свой патриотизм.
Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Анатолий Педошенко за год разбогател на семь миллионов рублей. За 2021 год он задекларировал доход в 35,4 млн рублей. Данные о доходах опубликованы на официальном сайте шадринской мэрии. Ранее сообщалось, в магазине, которым владеет Педошенко, продавали куличи с буквой Z. «Педошенко А.А. Депутат. Общая сумма декларированного годового дохода — 35 425 548 рублей. Доход по основному месту работы — 176 911 рублей», — указано в опубликованной декларации. В собственности у Педошенко два земельных участка, жилой дом, пять квартир, и два нежилых помещения. Депутат владеет грузовым автомобилем ГАЗ 274700. За 2022 год шадринский парламентарий указывал доход в 28,2 млн рублей. URA.RU писало, что в середине апреля в Шадринске в магазине «Чайка», который принадлежит Педошенко, продавали куличи с буквой Z. Тогда депутат объяснял URA.RU, что делает это, в том числе для того, чтобы люди не боялись показывать свой патриотизм. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».