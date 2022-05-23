Курганский депутат, продававший куличи с буквой Z, разбогател

24 мая 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Анатолий Педошенко за год разбогател на семь миллионов рублей. За 2021 год он задекларировал доход в 35,4 млн рублей. Данные о доходах опубликованы на официальном сайте шадринской мэрии. Ранее сообщалось, в магазине, которым владеет Педошенко, продавали куличи с буквой Z. «Педошенко А.А. Депутат. Общая сумма декларированного годового дохода — 35 425 548 рублей. Доход по основному месту работы — 176 911 рублей», — указано в опубликованной декларации. В собственности у Педошенко два земельных участка, жилой дом, пять квартир, и два нежилых помещения. Депутат владеет грузовым автомобилем ГАЗ 274700. За 2022 год шадринский парламентарий указывал доход в 28,2 млн рублей. URA.RU писало, что в середине апреля в Шадринске в магазине «Чайка», который принадлежит Педошенко, продавали куличи с буквой Z. Тогда депутат объяснял URA.RU, что делает это, в том числе для того, чтобы люди не боялись показывать свой патриотизм. Символы Z и V ассоциируются со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, их рисуют на военной технике РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации, которая началась 24 февраля, — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами. В военном ведомстве также объясняли, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».