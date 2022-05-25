25 мая 2022

Махонин рассказал о безвыходном положении лидеров Евросоюза

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Евросоюзу не обойтись без российского газа Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономические санкции против России носят краткосрочный характер, уверен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Во время отчета о работе правительства перед депутатами заксобрания 26 мая он заявил, что у европейских стран нет альтернативы российскому газу, а скоро зима. Видеотрансляция заседания проходила на сайте заксобрания.

«Все эти санкции носят краткосрочный характер. Я уверен. И международники это тоже понимают и говорят. Мы видим это на примере с поставками газа. Все перешли на рублевые расчеты. Скоро зима, и надо заполнять подземные хранилища газа. И нет другой альтернативы», — заявил Дмитрий Махонин.

Он отметил, что российская экономика тесно интегрирована в мировую, и «это никто не изменит». Закрыть огромную страну санкциями, по его словам, невозможно. «Это полный бред», — отметил Махонин.

Санкционное давление на РФ идет с начала 2000-х годов. После начала спецоперации по защите жителей Донбасса 24 февраля европейские страны ввели новые санкции. В ответ президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет продавать им газ только за рубли.

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Экономические санкции против России носят краткосрочный характер, уверен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Во время отчета о работе правительства перед депутатами заксобрания 26 мая он заявил, что у европейских стран нет альтернативы российскому газу, а скоро зима. Видеотрансляция заседания проходила на сайте заксобрания. «Все эти санкции носят краткосрочный характер. Я уверен. И международники это тоже понимают и говорят. Мы видим это на примере с поставками газа. Все перешли на рублевые расчеты. Скоро зима, и надо заполнять подземные хранилища газа. И нет другой альтернативы», — заявил Дмитрий Махонин. Он отметил, что российская экономика тесно интегрирована в мировую, и «это никто не изменит». Закрыть огромную страну санкциями, по его словам, невозможно. «Это полный бред», — отметил Махонин. Санкционное давление на РФ идет с начала 2000-х годов. После начала спецоперации по защите жителей Донбасса 24 февраля европейские страны ввели новые санкции. В ответ президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет продавать им газ только за рубли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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