Махонин рассказал о безвыходном положении лидеров Евросоюза

26 мая 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Евросоюзу не обойтись без российского газа Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономические санкции против России носят краткосрочный характер, уверен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Во время отчета о работе правительства перед депутатами заксобрания 26 мая он заявил, что у европейских стран нет альтернативы российскому газу, а скоро зима. Видеотрансляция заседания проходила на сайте заксобрания. «Все эти санкции носят краткосрочный характер. Я уверен. И международники это тоже понимают и говорят. Мы видим это на примере с поставками газа. Все перешли на рублевые расчеты. Скоро зима, и надо заполнять подземные хранилища газа. И нет другой альтернативы», — заявил Дмитрий Махонин. Он отметил, что российская экономика тесно интегрирована в мировую, и «это никто не изменит». Закрыть огромную страну санкциями, по его словам, невозможно. «Это полный бред», — отметил Махонин. Санкционное давление на РФ идет с начала 2000-х годов. После начала спецоперации по защите жителей Донбасса 24 февраля европейские страны ввели новые санкции. В ответ президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет продавать им газ только за рубли.

Экономические санкции против России носят краткосрочный характер, уверен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Во время отчета о работе правительства перед депутатами заксобрания 26 мая он заявил, что у европейских стран нет альтернативы российскому газу, а скоро зима. Видеотрансляция заседания проходила на сайте заксобрания. «Все эти санкции носят краткосрочный характер. Я уверен. И международники это тоже понимают и говорят. Мы видим это на примере с поставками газа. Все перешли на рублевые расчеты. Скоро зима, и надо заполнять подземные хранилища газа. И нет другой альтернативы», — заявил Дмитрий Махонин. Он отметил, что российская экономика тесно интегрирована в мировую, и «это никто не изменит». Закрыть огромную страну санкциями, по его словам, невозможно. «Это полный бред», — отметил Махонин. Санкционное давление на РФ идет с начала 2000-х годов. После начала спецоперации по защите жителей Донбасса 24 февраля европейские страны ввели новые санкции. В ответ президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет продавать им газ только за рубли.