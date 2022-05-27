Социолог Кирьян назвал две причины роста доверия Путину у россиян

27 мая 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Рост доверия россиян к президенту Владимиру Путину связан с успехами в спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост рейтинга доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину связан с двумя факторами: успехами России в спецоперации, а также замедлением роста цен и экономической стабилизацией в стране. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину на неделе с 16 по 22 мая составил 81,3%, что на 0,6 п. п. больше, чем неделей ранее, сообщает ВЦИОМ. По информации на 8 мая, главе государства доверяли 79,9% опрошенных. «Есть два фактора, которые влияют на значения, которые мы имеем. Во-первых, третий месяц мы находимся в ситуации, когда ключевой фокус сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией. На неделе с 16 по 22 мая главную роль при опросах сыграли новости, связанные со взятием „Азовстали“, позицией МИДа и телефонными переговорами Владимира Путина с иностранными политиками. А также история о том, что страны Евросоюза не могут договориться по очередному пакету санкций, который подразумевал значительное ограничение на приобретение российских энергоносителей», — пояснил Петр Кирьян. По словам собеседника агентства, на рейтинг президента повлияли не только внешнеполитические, но и внутренние факторы. «Второй момент, мы находимся в ситуации, когда инфляционные процессы резко замедлились, цены относительно стабильны, а колебания розничных цен носят небольшие значения, все это воспринимается как внутренняя стабилизация. Все понимают, что санкции — это история, которая влияет на экономическое положение и на персональные перспективы. Все понимают, что это требует непростых и не всегда быстро дающих результаты решений, но решения принимаются, внимание к соцсфере есть», — уточнил Кирьян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост рейтинга доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину связан с двумя факторами: успехами России в спецоперации, а также замедлением роста цен и экономической стабилизацией в стране. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину на неделе с 16 по 22 мая составил 81,3%, что на 0,6 п. п. больше, чем неделей ранее, сообщает ВЦИОМ. По информации на 8 мая, главе государства доверяли 79,9% опрошенных. «Есть два фактора, которые влияют на значения, которые мы имеем. Во-первых, третий месяц мы находимся в ситуации, когда ключевой фокус сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией. На неделе с 16 по 22 мая главную роль при опросах сыграли новости, связанные со взятием „Азовстали“, позицией МИДа и телефонными переговорами Владимира Путина с иностранными политиками. А также история о том, что страны Евросоюза не могут договориться по очередному пакету санкций, который подразумевал значительное ограничение на приобретение российских энергоносителей», — пояснил Петр Кирьян. По словам собеседника агентства, на рейтинг президента повлияли не только внешнеполитические, но и внутренние факторы. «Второй момент, мы находимся в ситуации, когда инфляционные процессы резко замедлились, цены относительно стабильны, а колебания розничных цен носят небольшие значения, все это воспринимается как внутренняя стабилизация. Все понимают, что санкции — это история, которая влияет на экономическое положение и на персональные перспективы. Все понимают, что это требует непростых и не всегда быстро дающих результаты решений, но решения принимаются, внимание к соцсфере есть», — уточнил Кирьян.