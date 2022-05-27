ВЦИОМ: в России вырос рейтинг доверия Путину

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Россияне стали больше доверять Владимиру Путину Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину стали доверять больше россиян. Об этом сообщили исследователи Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). По данным государственного аналитического центра, президенту доверяет 81,3% граждан.

На прошлой неделе уровень доверия президенту составил 81,3%, что на 0,6 п. п. больше, чем 15 мая, сообщается на сайте ВЦИОМ. По информации на 8 мая, Путину доверяли 79,9% опрошенных. Также россияне стали больше доверять премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, показатель вырос с 61,2% до 63,8% за неделю.

По мнению руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, рост доверия к Путину связан с мерами, которые принимают власти, и давлением со стороны США и Евросоюза. Об этом он ранее сказал в разговоре с URA.RU. Журнал Time включил президента РФ в список самых влиятельных людей мира, он занял 10 строчку. В Кремле заявляли, что Путин знает, куда ведет Россию.

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Президенту РФ Владимиру Путину стали доверять больше россиян. Об этом сообщили исследователи Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). По данным государственного аналитического центра, президенту доверяет 81,3% граждан. На прошлой неделе уровень доверия президенту составил 81,3%, что на 0,6 п. п. больше, чем 15 мая, сообщается на сайте ВЦИОМ. По информации на 8 мая, Путину доверяли 79,9% опрошенных. Также россияне стали больше доверять премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, показатель вырос с 61,2% до 63,8% за неделю. По мнению руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, рост доверия к Путину связан с мерами, которые принимают власти, и давлением со стороны США и Евросоюза. Об этом он ранее сказал в разговоре с URA.RU. Журнал Time включил президента РФ в список самых влиятельных людей мира, он занял 10 строчку. В Кремле заявляли, что Путин знает, куда ведет Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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