ВЦИОМ: в России вырос рейтинг доверия Путину

Президенту РФ Владимиру Путину стали доверять больше россиян. Об этом сообщили исследователи Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). По данным государственного аналитического центра, президенту доверяет 81,3% граждан.
На прошлой неделе уровень доверия президенту составил 81,3%, что на 0,6 п. п. больше, чем 15 мая, сообщается на сайте ВЦИОМ. По информации на 8 мая, Путину доверяли 79,9% опрошенных. Также россияне стали больше доверять премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, показатель вырос с 61,2% до 63,8% за неделю.
Президенту РФ Владимиру Путину стали доверять больше россиян. Об этом сообщили исследователи Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). По данным государственного аналитического центра, президенту доверяет 81,3% граждан. На прошлой неделе уровень доверия президенту составил 81,3%, что на 0,6 п. п. больше, чем 15 мая, сообщается на сайте ВЦИОМ. По информации на 8 мая, Путину доверяли 79,9% опрошенных. Также россияне стали больше доверять премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, показатель вырос с 61,2% до 63,8% за неделю. По мнению руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, рост доверия к Путину связан с мерами, которые принимают власти, и давлением со стороны США и Евросоюза. Об этом он ранее сказал в разговоре с URA.RU. Журнал Time включил президента РФ в список самых влиятельных людей мира, он занял 10 строчку. В Кремле заявляли, что Путин знает, куда ведет Россию.