ВЦИОМ: в России вырос рейтинг доверия Путину

27 мая 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Россияне стали больше доверять Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину стали доверять больше россиян. Об этом сообщили исследователи Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). По данным государственного аналитического центра, президенту доверяет 81,3% граждан. На прошлой неделе уровень доверия президенту составил 81,3%, что на 0,6 п. п. больше, чем 15 мая, сообщается на сайте ВЦИОМ. По информации на 8 мая, Путину доверяли 79,9% опрошенных. Также россияне стали больше доверять премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, показатель вырос с 61,2% до 63,8% за неделю. По мнению руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, рост доверия к Путину связан с мерами, которые принимают власти, и давлением со стороны США и Евросоюза. Об этом он ранее сказал в разговоре с URA.RU. Журнал Time включил президента РФ в список самых влиятельных людей мира, он занял 10 строчку. В Кремле заявляли, что Путин знает, куда ведет Россию.

Президенту РФ Владимиру Путину стали доверять больше россиян. Об этом сообщили исследователи Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). По данным государственного аналитического центра, президенту доверяет 81,3% граждан. На прошлой неделе уровень доверия президенту составил 81,3%, что на 0,6 п. п. больше, чем 15 мая, сообщается на сайте ВЦИОМ. По информации на 8 мая, Путину доверяли 79,9% опрошенных. Также россияне стали больше доверять премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, показатель вырос с 61,2% до 63,8% за неделю. По мнению руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, рост доверия к Путину связан с мерами, которые принимают власти, и давлением со стороны США и Евросоюза. Об этом он ранее сказал в разговоре с URA.RU. Журнал Time включил президента РФ в список самых влиятельных людей мира, он занял 10 строчку. В Кремле заявляли, что Путин знает, куда ведет Россию.