29 мая 2022

В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ по Донецку и Горловке

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
ВСУ за вечер выпустили более 100 снарядов по Донецку и Горловке, заявил Эдуард Басурин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска усилили хаотичные обстрелы Донецка и Горловки. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Полковник Эдуард Басурин заявил об усилении хаотичных обстрелов Донецка и Горловки», — сообщается в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что украинские боевики за вечер 29 мая выпустили более 100 снарядов из артиллерии по населенным пунктам Донецкой народной республики.

В результате обстрела ВСУ 29 мая были ранены три жителя Донецка. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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Украинские войска усилили хаотичные обстрелы Донецка и Горловки. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Полковник Эдуард Басурин заявил об усилении хаотичных обстрелов Донецка и Горловки», — сообщается в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что украинские боевики за вечер 29 мая выпустили более 100 снарядов из артиллерии по населенным пунктам Донецкой народной республики. В результате обстрела ВСУ 29 мая были ранены три жителя Донецка. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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