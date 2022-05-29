В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ по Донецку и Горловке

Украинские войска усилили хаотичные обстрелы Донецка и Горловки. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Полковник Эдуард Басурин заявил об усилении хаотичных обстрелов Донецка и Горловки», — сообщается в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что украинские боевики за вечер 29 мая выпустили более 100 снарядов из артиллерии по населенным пунктам Донецкой народной республики.
В результате обстрела ВСУ 29 мая были ранены три жителя Донецка. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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Украинские войска усилили хаотичные обстрелы Донецка и Горловки. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Полковник Эдуард Басурин заявил об усилении хаотичных обстрелов Донецка и Горловки», — сообщается в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что украинские боевики за вечер 29 мая выпустили более 100 снарядов из артиллерии по населенным пунктам Донецкой народной республики. В результате обстрела ВСУ 29 мая были ранены три жителя Донецка. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.