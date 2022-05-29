Жилые кварталы Донецка попали под обстрел ВСУ. Есть раненые

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
Разрушена часть многоквартирного дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку. Снаряд попал в жилой жом на площади Буденного.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, разрушена стена дома на пятом этаже. По данным паблика «Типичный Донецк» во «ВКонтакте», трое человек ранены.

Как сообщают в ДНР, был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Марьинка — Донецк. Было выпущено 5 мин снарядов 120 мм.

В марте ВСУ обстреляли центр Донецка. Погибли 20 человек. РФ начала спецоперацию на Украине после участившихся случаев обстрела Донбасса со стороны украинских военных.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку. Снаряд попал в жилой жом на площади Буденного. Как сообщают очевидцы в соцсетях, разрушена стена дома на пятом этаже. По данным паблика «Типичный Донецк» во «ВКонтакте», трое человек ранены. Как сообщают в ДНР, был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Марьинка — Донецк. Было выпущено 5 мин снарядов 120 мм. В марте ВСУ обстреляли центр Донецка. Погибли 20 человек. РФ начала спецоперацию на Украине после участившихся случаев обстрела Донбасса со стороны украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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