Разрушена часть многоквартирного дома
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку. Снаряд попал в жилой жом на площади Буденного.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, разрушена стена дома на пятом этаже. По данным паблика «Типичный Донецк» во «ВКонтакте», трое человек ранены.
Как сообщают в ДНР, был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Марьинка — Донецк. Было выпущено 5 мин снарядов 120 мм.
В марте ВСУ обстреляли центр Донецка. Погибли 20 человек. РФ начала спецоперацию на Украине после участившихся случаев обстрела Донбасса со стороны украинских военных.
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